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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 тра, 2010 16:48
Пришло сегодня Укрпочтой письмо от ОАО "Финансовая компания "Укрнафтогаз" про дивиденды ОАО "Укрнафта".
Цитата:
Для отримання дивідендів акціонерам ВАТ "Укрнафта" пропонується звернутись у вищезазначені строки до реєстратора ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" з листами, оформленними згідно вимог чинного законодавства України з зазначенням (уточненням) усіх необхідних реквізитів для перерахуванн дивідендів.
Вопрос: Может у кого есть образец такого письма согласно действующего законодательства? (искал гуглем, в Лиге, на гос.сайте в законах Украины об АО - не нашел! (; есть правда образец на сайте и для МоторСичи тут - http://www.motorsich.com/rus/investors/ ... pl_div/fiz
)
Выложите плиз образец, если есть. Может "рыба" заявления от МоторСичи уже является оформленной согласно законодательства и подойдёт для выплат дивов любых других АО?
Востаннє редагувалось DimDimich
в Пон 17 тра, 2010 17:09, всього редагувалось 2 разів.
"Если хотите гарантию, купите тостер"
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Додано: Пон 17 тра, 2010 16:51
А сколько денег?
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St/2
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Додано: Пон 17 тра, 2010 16:57
DimDimich
А если позвонить регистратору
, эмитенту или брокеру? Все гораздо проще.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Додано: Пон 17 тра, 2010 17:04
St/2 написав:А сколько денег?
"выплата дивидендов за 2006 год будет происходить с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года из расчета 44,48 гривны на акцию, за 2007 год - с 29 января 2010 по 1 августа 2011 года из расчета 22,82 гривны на акцию, а за 2008 год - с 29 января 2010 по 1 августа 2010 года из расчета 26,54 гривны на акцию."
Но тему создал на будущее и вообще про получение дивидендов.
"Если хотите гарантию, купите тостер"
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Додано: Пон 17 тра, 2010 17:08
San написав:DimDimich
А если позвонить регистратору
, эмитенту или брокеру? Все гораздо проще.
Да поздно уже сегодня звонить.
А брокеру звонил давно уже по поводу дивов вообще, ответ брокера - должно приходит письмо, и в этом письме всё написано. Вот пришло письмо и там написано - см. цитата выше.
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DimDimich
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Додано: Пон 17 тра, 2010 17:36
Я бы лишний раз не поленился пнуть брокера и ткнуть его в это "Письмо, где все написано"
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Злобный
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Додано: Вів 18 тра, 2010 12:51
Злобный написав:
Я бы лишний раз не поленился пнуть брокера и ткнуть его в это "Письмо, где все написано"
+1. видел я эту писульку "где все написано"
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Додано: Вів 18 тра, 2010 15:36
Так что, тут нет акционеров Укрнафты или никто дивы получать не хочет?
До регистратора ОАО ФК Укранфтогаз я так и не дозвонился сегодня - телефон всё время занят, а если не занят то включается писк факса.
У брокера еще раз уточнил - Да, акционер берёт ручками листик бумаги А4 и пишет оформленное согласно законодательству письмо регистратору на получение дивов!
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DimDimich
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Додано: Вів 18 тра, 2010 15:41
DimDimich
Да есть. И нас много. Просто не торопимся. Тем более очень удобно, когда кто-то первый совершит, а потом поделится с остальными.
Те же брокеры сами займутся этим или узнают у клиентов, и позже объявят.
Поинтересуйтесь у Минфина, как они получили дивиденды
Хотя, для физ. и юр.лиц скорее всего разные заявления.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Додано: Вів 18 тра, 2010 15:47
Австрийский Raiffeisen Zentralbank требует в суде от "Укрнефти" выплаты 3,2 млн. гривен дивидендов
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Австрия) подал в Хозяйственный суд Киева иск против крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании "Укрнефть" с требованием выплатить дивиденды в размере около 3,164 млн. гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.
По его словам, иск австрийского финучреждения зарегистрирован в Хозсуде Киева в конце апреля.
При этом источник не смог уточнить, за какой период Raiffeisen Zentralbank требует выплаты дивидендов.
Помимо австрийского банка, претензии к "Укрнефти" по выплате дивидендов за 2005 год в размере 7,6 млн. гривен имеет также инвестиционный фонд Kazimir Partners в лице Kazimir Ukraine Convergence Fund Limited.
Иск Kazimir Ukraine уже рассматривается украинскими судами.
По состоянию на 2005 год Kazimir Ukraine Convergence Fund владел 0,4% "Укрнефти".
Как сообщало агентство, 2005 год "Укрнефть" закончила с чистой прибылью 1 870,201 млн. гривен и решила выплатить 1 869,8 млн. гривен дивидендов.
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