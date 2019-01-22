Фиксируем опрос на момент признания Приват банка неплатежеспособным и принятия решения о национализации:
Я сам родом из Украины. Уже год живу в Литве. Могу сказать уверенно, что в сравнение с литовскими банками украинские работают отвратительно. Всё зависит наверное и самого желания хозяев а возможно и от их непрофессионализма, могу допустить от менталитета и законодательства. Вообще у меня складывается впечатление, что в Украине делается всё не для удобства людей а наоборот для создания и последующего преодоления трудностей. Один из примеров: Я ложил крупную сумму в валюте в Приватбанке во Львове а рядом стояли куча любопытных, которые за всем наблюдали с нескрываемым интересом. В литовском банке это впринципе исключено. Здесь нет живых очередей как таковых, есть электронные системы распределения очереди по интересующим вас вопросам. Кредитование проходит очень быстро, при наличии необходимых документов, получить кредит можно в течении одного дня. Кредиты выдают в размере 4-5%. При покупке валюты можно вести переговоры с валютным брокером банка с которым можно договариваться относительно суммы и срока приобретения валюты. Например мы фиксируем сделку на сегодняшний день, а производим её на следующий или через несколько дней но уже по заранее договоренному курсу. Таких примеров я могу привести целую кучу. Надеюсь, что в дальнейшем украинские банки догонят и опередят литовские и западные по улучшению обслуживания клиентов. Желаю всем удачи.
Внимание! Архив сообщений следующих за этим находится по адресу Приватбанк Администратор.
JezJersy написав:Працівник Райфайзена розповсюджує інформацію серед клаєнтів, що у Привата фінансові проблеми, та "серйозні" проблеми в майбутньому. Якшо є можливість служби привату вплинути, якшо є якась банківська "етика" можу написати інформацію по цьому відділенні.
Тепер ближче до питання, окрім внутрішньої "геополітика", які ще причини вищих ставок в приваті по депо (лише зайняття найбільшої ніші, і все)??
Что значит " в Приваті вищі ставки"? С кем Вы сравниваете? С "Авалем"? ВТБ?
"Приватовские" ставки - средние по рынку...
Порядок закрытие карты "Универсальная" мы описывали на страницу ранее. После закрытия карты Клиенты выдается подтверждающий документ. Хотим заверить, что на закрытом счету задолженность не имеет возможности образоваться (он закрывается вместе с картой в течение 30 дней, только после которых выдается справка о закрытии карты).
Доброе утро! Позвольте уточнить: вы начинаете фразу "на закрытом счету", но справка - о закрытии карты. О закрытии счета я справку могу получить?
И, увы, ни страницей, ни двумя, ни тремя страницами ранее я что-то не нашел описания порядка закрытия.
Faceless, проверьте private mail.
І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі.
Этож просто писец какой-то!!! Всех с Новым Годом! Дернул меня черт, оформить по новой услуге ПБ страховку ОСГПО на авто... Увидел услугу в п24, думаю, "О классяк", акраз у меня страховка заканчивается. Сел перед праздниками, оформил, оплатил, вроде все в порядке... В поддержке П24 уточнил, где могу договор получить, ответили в любом из отделений... Вот тут и начались приключения!!! В общем посетил отделение, на отделении ответили, что договор могу распечатать только из п24(когда на поддержке п24 ответили - только в отделении), спросил у девочек в отделении, не могли бы они уточнить информацию (должна же быть какая-то поддержка для сотрудников), ответили, что нет приходите завтра... Позвонил на горячую линию, мне подтвердили что договор распечатать через п24... Значит зря топал в отделение. Вернулся, написал в поддержку п24, там ответили что квитанцию могу распечатать только в отделении, а на вопрос где договор взять, залипли и тупо игнорируют мои сообщения... Вообщем вывод, предостваляя услугу, банк не обучил сотрудников, не предоставил какие либо процедуры, и т.д... И клиент путем наступания на грабли, часов общения с тех поддержкой, и выяснения кто прав и что мне делать, должен бегать от отделения к дому, пока ситуация не разрулиться? Сэкономил время, лучше бы оформил страховку по старинке...
UPD В итоге, через 2 часа разбирательств с поддержкой п24, всетаки уяснили, что необходимо явиться на отделение, для распечатки полиса, а вот квитанцию можно распечатать через п24... Если кому вдруг понадобиться данная информация... Но для меня остается загадкой, почему сотрудник отделения не имеет возможности уточнить данную информацию самостоятельно, если не знает ее... Почему предоставляя услугу, клиент самостоятельно должен выяснять нюансы оформления данного продукта, причем собирать ее по крупицам из разных источников поддержки банка?
Вобщем всех с Новым годом! С Рождеством! И т.д. и т.п. В общем я решил свой вопрос, но сколько времени и нервов мне понадобилоась потратить, для решения вопроса который занял не более 5 минут... Вот так и живем...
Создал шаблон в П24. Милый банк дописал в назначение платежа мои ФИО, при томчто эта информация УЖЕ БЫЛА МНОЙ УКАЗАНА ПОЛНОСТЬЮ. Я бы и внимания не обратил, но эта дописка не влезла в 160 символов и каждый раз мне выдает красным про много символов, мне приходится удалять дописку банка. Какого черта Банк позволяет себе лезть со своими коррективами?! И финал: изменить шаблон нельзя, не предусмотрено. Нужно создавать новый. В который Банк снова залезет. И снова придется стирать символы. Приват Банк, ЧТО ЭТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ? П.С. Слезно прошу: не нужно просить личные данные. Это не у меня так получилось, это у вас со всеми.
Сегодня нашел случайным образом в подъезде конверт от Приватбанка, с Миникартой внутри. Неприятно конечно, неужели нельзя какого-от цивилизованного способа придумать выдачи в банке или вручения прямо в руки. Это чудо, что конверт не попал в посторонние руки. Распечатал дома конверт - Миникарта. Что это за гаджет и как им пользоваться, для чего она? Особенно интересна надпись в конце письма к карте: "Если Вы пока не планируете оформлять себе миникарту, можете использовать ее как оригинальный и функциональный подарок коллеге, другу или близкому человеку".
Я так понимаю, это пустой пластик, который можно привязать к любой кредитке, не только своей? И смысл в двух одинаковых картах? Что, если я его просто разрежу и выкину, ПБ на станет ко мне приставать по поводу своей собственности? Хотя учитывая способ доставки видимо банку не нужен на этот пластик.
magnet Мини кредитка привязана к вашей кредитке универсальной (у них общий счет). За выпуск миникредитки иногда повышают кредитный лимит, а так, обычная карта-брелок...))) Ну а если вы специально себе ее не оформляли, можете подарить кому угодно!)))
magnet написав:Сегодня нашел случайным образом в подъезде конверт от Приватбанка, с Миникартой внутри. Неприятно конечно, неужели нельзя какого-от цивилизованного способа придумать выдачи в банке или вручения прямо в руки. Это чудо, что конверт не попал в посторонние руки. Распечатал дома конверт - Миникарта. Что это за гаджет и как им пользоваться, для чего она? Особенно интересна надпись в конце письма к карте: "Если Вы пока не планируете оформлять себе миникарту, можете использовать ее как оригинальный и функциональный подарок коллеге, другу или близкому человеку".
Я так понимаю, это пустой пластик, который можно привязать к любой кредитке, не только своей? И смысл в двух одинаковых картах? Что, если я его просто разрежу и выкину, ПБ на станет ко мне приставать по поводу своей собственности? Хотя учитывая способ доставки видимо банку не нужен на этот пластик.
вам так нравится посещать забитые народом отделения?
Vimex: Не юродствуйте, момент всеобщей паники, носит название форс мажор и обычные действия по контракту невозможны.
Не оформлял, впарили ее мне без моего спроса. Не нужна она мне, уничтожу я ее вообщем.
И что за непонятная надпись на карте "Не для використання в банкоматах та пристроях обслуговування" . Тогда как в письме написано "...обладает всеми достоинствами и преимуществами своей старшей карты..."
вам так нравится посещать забитые народом отделения?