Додано: Чет 02 січ, 2014 10:42

Этож просто писец какой-то!!! Всех с Новым Годом!

Дернул меня черт, оформить по новой услуге ПБ страховку ОСГПО на авто...

Увидел услугу в п24, думаю, "О классяк", акраз у меня страховка заканчивается. Сел перед праздниками, оформил, оплатил, вроде все в порядке... В поддержке П24 уточнил, где могу договор получить, ответили в любом из отделений... Вот тут и начались приключения!!!

В общем посетил отделение, на отделении ответили, что договор могу распечатать только из п24(когда на поддержке п24 ответили - только в отделении), спросил у девочек в отделении, не могли бы они уточнить информацию (должна же быть какая-то поддержка для сотрудников), ответили, что нет приходите завтра... Позвонил на горячую линию, мне подтвердили что договор распечатать через п24... Значит зря топал в отделение. Вернулся, написал в поддержку п24, там ответили что квитанцию могу распечатать только в отделении, а на вопрос где договор взять, залипли и тупо игнорируют мои сообщения...

Вообщем вывод, предостваляя услугу, банк не обучил сотрудников, не предоставил какие либо процедуры, и т.д... И клиент путем наступания на грабли, часов общения с тех поддержкой, и выяснения кто прав и что мне делать, должен бегать от отделения к дому, пока ситуация не разрулиться?

Сэкономил время, лучше бы оформил страховку по старинке...





UPD В итоге, через 2 часа разбирательств с поддержкой п24, всетаки уяснили, что необходимо явиться на отделение, для распечатки полиса, а вот квитанцию можно распечатать через п24... Если кому вдруг понадобиться данная информация...

Но для меня остается загадкой, почему сотрудник отделения не имеет возможности уточнить данную информацию самостоятельно, если не знает ее... Почему предоставляя услугу, клиент самостоятельно должен выяснять нюансы оформления данного продукта, причем собирать ее по крупицам из разных источников поддержки банка?



Вобщем всех с Новым годом! С Рождеством! И т.д. и т.п. В общем я решил свой вопрос, но сколько времени и нервов мне понадобилоась потратить, для решения вопроса который занял не более 5 минут...

Вот так и живем...