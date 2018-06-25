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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#1234 ... 7659> Додано: Сер 22 вер, 2004 08:16 Приватбанк









Я сам родом из Украины.

Уже год живу в Литве.

Могу сказать уверенно, что в сравнение с литовскими банками украинские работают отвратительно.

Всё зависит наверное и самого желания хозяев а возможно и от их непрофессионализма, могу допустить от менталитета и законодательства.

Вообще у меня складывается впечатление, что в Украине делается всё не для удобства людей а наоборот для создания и последующего преодоления трудностей.

Один из примеров:

Я ложил крупную сумму в валюте в Приватбанке во Львове а рядом стояли куча любопытных, которые за всем наблюдали с нескрываемым интересом. В литовском банке это впринципе исключено.

Здесь нет живых очередей как таковых, есть электронные системы распределения очереди по интересующим вас вопросам.

Кредитование проходит очень быстро, при наличии необходимых документов, получить кредит можно в течении одного дня.

Кредиты выдают в размере 4-5%.

При покупке валюты можно вести переговоры с валютным брокером банка с которым можно договариваться относительно суммы и срока приобретения валюты.

Например мы фиксируем сделку на сегодняшний день, а производим её на следующий или через несколько дней но уже по заранее договоренному курсу.

Таких примеров я могу привести целую кучу.

Надеюсь, что в дальнейшем украинские банки догонят и опередят литовские и западные по улучшению обслуживания клиентов.

Желаю всем удачи.







Внимание!

Архив сообщений следующих за этим находится по адресу

Приватбанк

Администратор. Фиксируем опрос на момент признания Приват банка неплатежеспособным и принятия решения о национализации:Я сам родом из Украины.Уже год живу в Литве.Могу сказать уверенно, что в сравнение с литовскими банками украинские работают отвратительно.Всё зависит наверное и самого желания хозяев а возможно и от их непрофессионализма, могу допустить от менталитета и законодательства.Вообще у меня складывается впечатление, что в Украине делается всё не для удобства людей а наоборот для создания и последующего преодоления трудностей.Один из примеров:Я ложил крупную сумму в валюте в Приватбанке во Львове а рядом стояли куча любопытных, которые за всем наблюдали с нескрываемым интересом. В литовском банке это впринципе исключено.Здесь нет живых очередей как таковых, есть электронные системы распределения очереди по интересующим вас вопросам.Кредитование проходит очень быстро, при наличии необходимых документов, получить кредит можно в течении одного дня.Кредиты выдают в размере 4-5%.При покупке валюты можно вести переговоры с валютным брокером банка с которым можно договариваться относительно суммы и срока приобретения валюты.Например мы фиксируем сделку на сегодняшний день, а производим её на следующий или через несколько дней но уже по заранее договоренному курсу.Таких примеров я могу привести целую кучу.Надеюсь, что в дальнейшем украинские банки догонят и опередят литовские и западные по улучшению обслуживания клиентов.Желаю всем удачи. Masloe ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лис, 2010 10:54 Приватбанк JezJersy написав: Працівник Райфайзена розповсюджує інформацію серед клаєнтів, що у Привата фінансові проблеми, та "серйозні" проблеми в майбутньому. Якшо є можливість служби привату вплинути, якшо є якась банківська "етика" можу написати інформацію по цьому відділенні.



Тепер ближче до питання,

окрім внутрішньої "геополітика", які ще причини вищих ставок в приваті по депо (лише зайняття найбільшої ніші, і все)??



Что значит " в Приваті вищі ставки"? С кем Вы сравниваете? С "Авалем"? ВТБ?

"Приватовские" ставки - средние по рынку... Что значит " в Приваті вищі ставки"? С кем Вы сравниваете? С "Авалем"? ВТБ?"Приватовские" ставки - средние по рынку... Mozart

Повідомлень: 2138 З нами з: 05.07.05 Подякував: 480 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лис, 2010 12:15 А экспресс-выписки, поломали, с четверга уже как не отображаются... _Mykola_ Повідомлень: 3096 З нами з: 09.02.09 Подякував: 478 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2014 15:43 Faceless написав: PrivatBank написав: Уважаемый Клиент, доброе утро!



Порядок закрытие карты "Универсальная" мы описывали на страницу ранее. После закрытия карты Клиенты выдается подтверждающий документ.

Хотим заверить, что на закрытом счету задолженность не имеет возможности образоваться (он закрывается вместе с картой в течение 30 дней, только после которых выдается справка о закрытии карты). Уважаемый Клиент, доброе утро!Порядок закрытие карты "Универсальная" мы описывали на страницу ранее. После закрытия карты Клиенты выдается подтверждающий документ.Хотим заверить, что на(он закрывается вместе с картой в течение 30 дней, только после которых выдается).

Доброе утро!

Позвольте уточнить: вы начинаете фразу "на закрытом счету", но справка - о закрытии карты. О закрытии счета я справку могу получить?



И, увы, ни страницей, ни двумя, ни тремя страницами ранее я что-то не нашел описания порядка закрытия. Доброе утро!Позвольте уточнить: вы начинаете фразу "на закрытом счету", но справка - о закрытии карты. О закрытиия справку могу получить?И, увы, ни страницей, ни двумя, ни тремя страницами ранее я что-то не нашел описания порядка закрытия.



Faceless, проверьте private mail. , проверьте private mail. І на оновленій землі

Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі. apstranger

Повідомлень: 672 З нами з: 29.07.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 10:42 Re: Приватбанк Этож просто писец какой-то!!! Всех с Новым Годом!

Дернул меня черт, оформить по новой услуге ПБ страховку ОСГПО на авто...

Увидел услугу в п24, думаю, "О классяк", акраз у меня страховка заканчивается. Сел перед праздниками, оформил, оплатил, вроде все в порядке... В поддержке П24 уточнил, где могу договор получить, ответили в любом из отделений... Вот тут и начались приключения!!!

В общем посетил отделение, на отделении ответили, что договор могу распечатать только из п24(когда на поддержке п24 ответили - только в отделении), спросил у девочек в отделении, не могли бы они уточнить информацию (должна же быть какая-то поддержка для сотрудников), ответили, что нет приходите завтра... Позвонил на горячую линию, мне подтвердили что договор распечатать через п24... Значит зря топал в отделение. Вернулся, написал в поддержку п24, там ответили что квитанцию могу распечатать только в отделении, а на вопрос где договор взять, залипли и тупо игнорируют мои сообщения...

Вообщем вывод, предостваляя услугу, банк не обучил сотрудников, не предоставил какие либо процедуры, и т.д... И клиент путем наступания на грабли, часов общения с тех поддержкой, и выяснения кто прав и что мне делать, должен бегать от отделения к дому, пока ситуация не разрулиться?

Сэкономил время, лучше бы оформил страховку по старинке...





UPD В итоге, через 2 часа разбирательств с поддержкой п24, всетаки уяснили, что необходимо явиться на отделение, для распечатки полиса, а вот квитанцию можно распечатать через п24... Если кому вдруг понадобиться данная информация...

Но для меня остается загадкой, почему сотрудник отделения не имеет возможности уточнить данную информацию самостоятельно, если не знает ее... Почему предоставляя услугу, клиент самостоятельно должен выяснять нюансы оформления данного продукта, причем собирать ее по крупицам из разных источников поддержки банка?



Вобщем всех с Новым годом! С Рождеством! И т.д. и т.п. В общем я решил свой вопрос, но сколько времени и нервов мне понадобилоась потратить, для решения вопроса который занял не более 5 минут...

Вот так и живем... maximbo Повідомлень: 66 З нами з: 24.10.12 Подякував: 11 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 16:37 Re: Приватбанк Создал шаблон в П24.

Милый банк дописал в назначение платежа мои ФИО, при томчто эта информация УЖЕ БЫЛА МНОЙ УКАЗАНА ПОЛНОСТЬЮ. Я бы и внимания не обратил, но эта дописка не влезла в 160 символов и каждый раз мне выдает красным про много символов, мне приходится удалять дописку банка. Какого черта Банк позволяет себе лезть со своими коррективами?!

И финал: изменить шаблон нельзя, не предусмотрено. Нужно создавать новый. В который Банк снова залезет. И снова придется стирать символы.

Приват Банк, ЧТО ЭТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?

П.С. Слезно прошу: не нужно просить личные данные. Это не у меня так получилось, это у вас со всеми. Размер имеет значение. 2XL

Повідомлень: 2752 З нами з: 13.12.12 Подякував: 750 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 17:42 Re: Приватбанк Сегодня нашел случайным образом в подъезде конверт от Приватбанка, с Миникартой внутри. Неприятно конечно, неужели нельзя какого-от цивилизованного способа придумать выдачи в банке или вручения прямо в руки. Это чудо, что конверт не попал в посторонние руки. Распечатал дома конверт - Миникарта. Что это за гаджет и как им пользоваться, для чего она? Особенно интересна надпись в конце письма к карте: "Если Вы пока не планируете оформлять себе миникарту, можете использовать ее как оригинальный и функциональный подарок коллеге, другу или близкому человеку".





Я так понимаю, это пустой пластик, который можно привязать к любой кредитке, не только своей? И смысл в двух одинаковых картах? Что, если я его просто разрежу и выкину, ПБ на станет ко мне приставать по поводу своей собственности? Хотя учитывая способ доставки видимо банку не нужен на этот пластик. magnet

Повідомлень: 261 З нами з: 13.02.12 Подякував: 47 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 17:58 magnet

Мини кредитка привязана к вашей кредитке универсальной (у них общий счет). За выпуск миникредитки иногда повышают кредитный лимит, а так, обычная карта-брелок...))) Ну а если вы специально себе ее не оформляли, можете подарить кому угодно!))) Alex1403 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 18:03 magnet написав: Сегодня нашел случайным образом в подъезде конверт от Приватбанка, с Миникартой внутри. Неприятно конечно, неужели нельзя какого-от цивилизованного способа придумать выдачи в банке или вручения прямо в руки. Это чудо, что конверт не попал в посторонние руки. Распечатал дома конверт - Миникарта. Что это за гаджет и как им пользоваться, для чего она? Особенно интересна надпись в конце письма к карте: "Если Вы пока не планируете оформлять себе миникарту, можете использовать ее как оригинальный и функциональный подарок коллеге, другу или близкому человеку".





Я так понимаю, это пустой пластик, который можно привязать к любой кредитке, не только своей? И смысл в двух одинаковых картах? Что, если я его просто разрежу и выкину, ПБ на станет ко мне приставать по поводу своей собственности? Хотя учитывая способ доставки видимо банку не нужен на этот пластик. Сегодня нашел случайным образом в подъезде конверт от Приватбанка, с Миникартой внутри. Неприятно конечно, неужели нельзя какого-от цивилизованного способа придумать выдачи в банке или вручения прямо в руки. Это чудо, что конверт не попал в посторонние руки. Распечатал дома конверт - Миникарта. Что это за гаджет и как им пользоваться, для чего она? Особенно интересна надпись в конце письма к карте: "Если Вы пока не планируете оформлять себе миникарту, можете использовать ее как оригинальный и функциональный подарок коллеге, другу или близкому человеку".Я так понимаю, это пустой пластик, который можно привязать к любой кредитке, не только своей? И смысл в двух одинаковых картах? Что, если я его просто разрежу и выкину, ПБ на станет ко мне приставать по поводу своей собственности? Хотя учитывая способ доставки видимо банку не нужен на этот пластик.





вам так нравится посещать забитые народом отделения? вам так нравится посещать забитые народом отделения? Vimex: Не юродствуйте, момент всеобщей паники, носит название форс мажор и обычные действия по контракту невозможны. ctah07 Повідомлень: 302 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2014 18:03



И что за непонятная надпись на карте "Не для використання в банкоматах та пристроях обслуговування" . Тогда как в письме написано "...обладает всеми достоинствами и преимуществами своей старшей карты..."



вам так нравится посещать забитые народом отделения?

это к чему? Если просто вопрос- не нравится. Не оформлял, впарили ее мне без моего спроса. Не нужна она мне, уничтожу я ее вообщем.И что за непонятная надпись на карте "Не для використання в банкоматах та пристроях обслуговування" . Тогда как в письме написано "...обладает всеми достоинствами и преимуществами своей старшей карты..."это к чему? Если просто вопрос- не нравится. magnet

Повідомлень: 261 З нами з: 13.02.12 Подякував: 47 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата #1234 ... 7659> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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