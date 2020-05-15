Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2010 15:22
КБ «Глобус» - Справочник организаций Finance.ua
ОАО КБ «Глобус» зарегистрировано Национальным банком Украины 29 ноября 2007 года. Свидетельство о регистрации №320. Лицензия №240, выданная Национальным банком Украины 29.01.2008 года.
01.12.2008 ОАО КБ «Глобус» принят с состав Асоциации «Украинская Национальная Группа Членов и Пользователей SWIFT «УкрСВИФТ»
09.02.2009 ОАО КБ «Глобус» активирован БИК-код GLIBUA22 в международной платежной системе SWIFT.
http://www.globusbank.com.ua/
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Додано: Вів 02 лис, 2010 18:37
Неизвестный (пока молодой) банк ...
Проценты по вкладам в валюте не самые маленькие, но при наличии на рынке банков с развитой сетью филиалов, особого желания идти в "Глобус" нет.
Vitaly.Kiev
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Додано: Пон 08 лис, 2010 15:32
депозитный ряд продуктов банка не понравился...карточек нет. пока...там делать нечего
потерпевший
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Додано: Сер 09 бер, 2011 20:45
Кто что скажет о сем банке? Хочу открыть депозитик. как он небалуется?
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ihorsic
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Додано: Чет 10 бер, 2011 09:31
Мне название не нравится. Глобус - круглый - пузырь - хлопок.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Чет 10 бер, 2011 17:41
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ihorsic
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Додано: Суб 12 бер, 2011 11:14
Да и медленный банк. Рассказал что открывать отделения будет по регионам и не открывает.
DFktrctq
Додано: Суб 26 бер, 2011 23:34
пытается, но не очень получается...
ugly_kid_joe
Додано: Нед 27 бер, 2011 23:20
ihorsic Это фантом. Банк, созданный неизвестно кем (ООО без названия и истории), непонятно зачем, непонятно где (найдите его в той промзоне, где он сидит, отнесите депозит туда). Банк для работы на чей-то карман, причем небольшой.
Лена Головач
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Додано: Вів 29 бер, 2011 14:09
Банк сомнительный. Ни кто нормального ни че не сказал.
DFktrctq
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