RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 484>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 81
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2010 14:22

Банк Глобус

КБ «Глобус» - Справочник организаций Finance.ua

ОАО КБ «Глобус» зарегистрировано Национальным банком Украины 29 ноября 2007 года. Свидетельство о регистрации №320. Лицензия №240, выданная Национальным банком Украины 29.01.2008 года.
01.12.2008 ОАО КБ «Глобус» принят с состав Асоциации «Украинская Национальная Группа Членов и Пользователей SWIFT «УкрСВИФТ»
09.02.2009 ОАО КБ «Глобус» активирован БИК-код GLIBUA22 в международной платежной системе SWIFT.
http://www.globusbank.com.ua/
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 25.01.06
Подякував: 61 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2010 17:37

Неизвестный (пока молодой) банк ...
Проценты по вкладам в валюте не самые маленькие, но при наличии на рынке банков с развитой сетью филиалов, особого желания идти в "Глобус" нет.
Vitaly.Kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 649
З нами з: 18.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2010 14:32

депозитный ряд продуктов банка не понравился...карточек нет. пока...там делать нечего
потерпевший
 
Повідомлень: 408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2011 19:45

Кто что скажет о сем банке? Хочу открыть депозитик. как он небалуется?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 524
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2011 08:31

Мне название не нравится. Глобус - круглый - пузырь - хлопок.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2011 16:41

Типа "НАДРА"! Все в подземелье :D :D :D
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 524
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2011 10:14

Да и медленный банк. Рассказал что открывать отделения будет по регионам и не открывает.
DFktrctq
 
 
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2011 22:34

пытается, но не очень получается... :D
ugly_kid_joe
 
 
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2011 22:20

ihorsic
Это фантом. Банк, созданный неизвестно кем (ООО без названия и истории), непонятно зачем, непонятно где (найдите его в той промзоне, где он сидит, отнесите депозит туда). Банк для работы на чей-то карман, причем небольшой.
Лена Головач
 
Повідомлень: 64
З нами з: 06.10.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2011 13:09

Банк сомнительный. Ни кто нормального ни че не сказал.
DFktrctq
 
 
  #1234 ... 484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 159, 160, 161
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1606 351554
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 кві, 2019 15:17
tarasum
А-Банк 1 ... 1206, 1207, 1208
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12072 1745600
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 кві, 2019 13:39
pcust32
Альфа-Банк 1 ... 7047, 7048, 7049
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70489 8585320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 кві, 2019 12:23
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13204)
28.04.2019 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.