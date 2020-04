Канадские власти реализуют программу ликвидации золотых монет, которые хранились 75 лет в подвалах Bank of Canada. Впервые о данном плане было объявлено в ноябре 2012 г., и он также подразумевал переплавку более 200 тыс. монет, отчеканенных Монетным двором в период с 1912 до 1914 г. Согласно The Globe and Mail, монеты достоинством 10 канадских долларов продавались в течение 2013 г. по цене $1000 или $1750 за монету – в зависимости от класса качества. Целью операции является увеличение ликвидности госактивов и дополнительные средства для казны, а также обогащение канадскими историческими артефактами коллекционеров.



В январе 1908 г. канадское отделение Королевского Британского Монетного двора в Оттаве получило разрешение на производство канадских золотых монет и использование для этой цели растущих запасов канадского золота.



В 1912-1914 гг. Монетный двор Канады чеканил монеты достоинством 5 и 10 канадских долларов с национальной символикой с содержанием золота 90%, однако затем страна отказалась от золотого стандарта.



На данный момент, по данным инсайдеров, реализованы почти все монеты, однако точные цифры будут известны весной.