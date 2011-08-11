Удобство Форума: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Уверен что последние изменения на форуме создали больше неудобств, чем помогли чему-нибудь. Форум превращается в интерактивную многонажимайку или многопропускайку, вместо удобной оперативной читалки.
Модератор уверяет, что все кроме меня счастливы от этого, поэтому эту тему и создаю.
Если счастье от отображение цитат вас не посетило - отпишитесь, плз, в этой теме.
Что имеем:
Улучшилось:
- странички стали меньше по высоте, т.е. текста на странице видно меньше
- как следствие первого - для просмотра страниц на пару раз меньше можно нажимать PageDown или прокрутку на мышке.
- т.к. зачастую ответы со свернутой цитатой несут намного меньше смысла (цитата предполагают задание предмета для ответа на цитируемое сообщение), то страничка будет читаться быстрее по времени, потому как жать на все плюсы мало кому интересно, т.е. получаем эдакое принуждение к чтению форума «по диагонали».
Ухудшилось:
- теперь нет публичной диалоговой структуры, общение происходит как с призраками, вырванными из контекста фразами, а для вникания в суть диалога надо делать лишнюю операцию (нажатие на плюс). Когда на странице много цитат, то лишнюю операцию надо делать много раз
- если один юзер написал несколько постов, и ему на него ответили несколько человек - то на какой из постов ему ответили – фиг поймешь, пока не развернешь цитату. Некрасиво и неудобно.
- мультицитаты превратились в визуальный маразм и игру ”понажимай на плюсики” (см. картинку http://itrash.ru/idb/776/ofin1.gif
)
- цитирование важной части статьи с приведением ссылки на нее превращается или в непоймичто подобно пункту выше:
Тут часть статьи на которую хочу обратить внимание
http://ссылка_на_статью/
или вынуждает делать ручное выделением цитаты нестандартным шрифтом
- размер страничек в байтах стал больше, а при том, что теперь мало кто будет вообще редактировать цитаты (их же не видно), то оверквотинг станет дефакто узаконенным и объем страничек будет расти. Это критично для чтения с мобильного
- из-за принуждения к «чтению по диагонали» будут пропускаться массу сообщений и будут постоянные вопросы о том на что ответили парой постов выше, но что незаметили из-за свертывания
Итак три сомнительных выгоды при куче реальных неудобств.
Решения:
1. Комбинированное – не сворачивать последнюю цитату, цитаты выше сворачивать как сейчас.
2. Идеальное – дать пользователю опцию для выбора способа отображения цитат
3. Половинчатое – для борьбы с оверквотингом при ответе с цитатой оставлять только последнюю цитату, удаляя все вложенные цитаты выше. Это во многих форумах реализовано.
4. Никакое – ничего не делать, типа все хорошо
5. Обратное – вернуть все как было раньше
Первые три как мне написали технически невозможны
Поэтому я за 5-е.