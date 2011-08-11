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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #1234 ... 240>
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2009 18:32

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Буквально недавно RSS стал обновлять сообщения только за последних 40 мин. Или возможно ограничение в количестве сообщений.

Что собственно очень не удобно, заходишь в RSS а там только ограниченое колличество темы. Нужно либо держать постоянно RSS-клиент в онлайне, либо читать форум напрямую. Что собственно делает RSS ненужным.

Администрация: обьясните, пожалуйста, ситуацию.
Вначале внедрения, таких проблемм небыло.
Vlad
 
 
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2009 09:07

Доброго,

Сообщите пожалуйста:

1. На какие темы подписаны, либо подписаны на весь форум?

2. рсс поток имеет 2 ограничения - количество и дата последней публикации

3. если динамика постов высокая, а в рсс 100 последних постов, то необходимо уменьшать время между чтениями рсс, а то буду пропущены сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2009 09:20

1. Не знал, что можно подписоваться на отдельные темы.
Хотелось бы, но когда захожу по линку http://forum.finance.ua/rss.php через Оперу, то есть возможность подписаться только на весь канал. Только потом можно отфилтровать по темам.

2. А какое именно ограничение? (количество и дата)

3. Насчет 100 последних постов...возможно. Например, я читаю тему, Валютный рынок в контексте, а там 100 постов возмжно и за несколько часов. А захожу читать, скажем, с утра на пол часа, то так не получается.
Vlad
 
 
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2009 10:27

На RSS можно подписаться как на Форум (Раздел), так и на отдельную тему.

К примеру, "Валютный рынок в контексте" http://forum.finance.ua/rss.php?f=4

Соответствующая цифра выводится при наведении на тему (ссылку) в нижней строчке браузера.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2009 09:20

Удобство Форума: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Уважаемые форумчане,

Вчера днем forum.finance.ua временно не работал.
Чтобы в массах не распускали слухи (о так называемых "специальных акциях" и пр.) ниже преведена информация о причинах отстутствия связи.

Уважаемый пользователь!

Вы получили данное письмо, поскольку Ваш адрес является контактным для услуги компании Колокол:

- колокейшин (financeua)

Сегодня, 16.07.2009 около 14.45 произошла авария на высоковольтной магистрали Киевэнерго.

В результате этой аварии мы не смогли обеспечивать электропитание нашего дата-центра в промежуток с 14:45 по 16:30

Приносим свои извинения за перебои в обслуживании, и выражаем надежду, что подобные инциденты не будут повторяться в дальнейшем.

--
С уважением, компания Колокол.


С ув. Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2009 01:18

Сворачивание цитат до нуля

Уверен что последние изменения на форуме создали больше неудобств, чем помогли чему-нибудь. Форум превращается в интерактивную многонажимайку или многопропускайку, вместо удобной оперативной читалки.
Модератор уверяет, что все кроме меня счастливы от этого, поэтому эту тему и создаю.

Если счастье от отображение цитат вас не посетило - отпишитесь, плз, в этой теме.


Что имеем:

Улучшилось:
- странички стали меньше по высоте, т.е. текста на странице видно меньше
- как следствие первого - для просмотра страниц на пару раз меньше можно нажимать PageDown или прокрутку на мышке.
- т.к. зачастую ответы со свернутой цитатой несут намного меньше смысла (цитата предполагают задание предмета для ответа на цитируемое сообщение), то страничка будет читаться быстрее по времени, потому как жать на все плюсы мало кому интересно, т.е. получаем эдакое принуждение к чтению форума «по диагонали».

Ухудшилось:
- теперь нет публичной диалоговой структуры, общение происходит как с призраками, вырванными из контекста фразами, а для вникания в суть диалога надо делать лишнюю операцию (нажатие на плюс). Когда на странице много цитат, то лишнюю операцию надо делать много раз
- если один юзер написал несколько постов, и ему на него ответили несколько человек - то на какой из постов ему ответили – фиг поймешь, пока не развернешь цитату. Некрасиво и неудобно.
- мультицитаты превратились в визуальный маразм и игру ”понажимай на плюсики” (см. картинку http://itrash.ru/idb/776/ofin1.gif )
- цитирование важной части статьи с приведением ссылки на нее превращается или в непоймичто подобно пункту выше:
Тут часть статьи на которую хочу обратить внимание

http://ссылка_на_статью/

или вынуждает делать ручное выделением цитаты нестандартным шрифтом
- размер страничек в байтах стал больше, а при том, что теперь мало кто будет вообще редактировать цитаты (их же не видно), то оверквотинг станет дефакто узаконенным и объем страничек будет расти. Это критично для чтения с мобильного
- из-за принуждения к «чтению по диагонали» будут пропускаться массу сообщений и будут постоянные вопросы о том на что ответили парой постов выше, но что незаметили из-за свертывания


Итак три сомнительных выгоды при куче реальных неудобств.

Решения:
1. Комбинированное – не сворачивать последнюю цитату, цитаты выше сворачивать как сейчас.
2. Идеальное – дать пользователю опцию для выбора способа отображения цитат
3. Половинчатое – для борьбы с оверквотингом при ответе с цитатой оставлять только последнюю цитату, удаляя все вложенные цитаты выше. Это во многих форумах реализовано.
4. Никакое – ничего не делать, типа все хорошо
5. Обратное – вернуть все как было раньше


Первые три как мне написали технически невозможны :)
Поэтому я за 5-е.
x9_sena
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2009 03:39

все кроме вас счастливы от этого :D
краткость - сестра таланта!
antonian
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2009 06:01

Re: Сворачивание цитат до нуля

Сеня написав:Уверен что последние изменения на форуме создали больше неудобств, чем помогли чему-нибудь. Форум превращается в интерактивную многонажимайку или многопропускайку, вместо удобной оперативной читалки.
Модератор уверяет, что все кроме меня счастливы от этого, поэтому эту тему и создаю.

Если счастье от отображение цитат вас не посетило - отпишитесь, плз, в этой теме.


Что имеем:

Улучшилось:
- странички стали меньше по высоте, т.е. текста на странице видно меньше
- как следствие первого - для просмотра страниц на пару раз меньше можно нажимать PageDown или прокрутку на мышке.
- т.к. зачастую ответы со свернутой цитатой несут намного меньше смысла (цитата предполагают задание предмета для ответа на цитируемое сообщение), то страничка будет читаться быстрее по времени, потому как жать на все плюсы мало кому интересно, т.е. получаем эдакое принуждение к чтению форума «по диагонали».

Ухудшилось:
- теперь нет публичной диалоговой структуры, общение происходит как с призраками, вырванными из контекста фразами, а для вникания в суть диалога надо делать лишнюю операцию (нажатие на плюс). Когда на странице много цитат, то лишнюю операцию надо делать много раз
- если один юзер написал несколько постов, и ему на него ответили несколько человек - то на какой из постов ему ответили – фиг поймешь, пока не развернешь цитату. Некрасиво и неудобно.
- мультицитаты превратились в визуальный маразм и игру ”понажимай на плюсики” (см. картинку http://itrash.ru/idb/776/ofin1.gif )
- цитирование важной части статьи с приведением ссылки на нее превращается или в непоймичто подобно пункту выше:
Тут часть статьи на которую хочу обратить внимание

http://ссылка_на_статью/

или вынуждает делать ручное выделением цитаты нестандартным шрифтом
- размер страничек в байтах стал больше, а при том, что теперь мало кто будет вообще редактировать цитаты (их же не видно), то оверквотинг станет дефакто узаконенным и объем страничек будет расти. Это критично для чтения с мобильного
- из-за принуждения к «чтению по диагонали» будут пропускаться массу сообщений и будут постоянные вопросы о том на что ответили парой постов выше, но что незаметили из-за свертывания


Итак три сомнительных выгоды при куче реальных неудобств.

Решения:
1. Комбинированное – не сворачивать последнюю цитату, цитаты выше сворачивать как сейчас.
2. Идеальное – дать пользователю опцию для выбора способа отображения цитат
3. Половинчатое – для борьбы с оверквотингом при ответе с цитатой оставлять только последнюю цитату, удаляя все вложенные цитаты выше. Это во многих форумах реализовано.
4. Никакое – ничего не делать, типа все хорошо
5. Обратное – вернуть все как было раньше


Первые три как мне написали технически невозможны :)
Поэтому я за 5-е.


Стало намного не удобнее. Лучше изменения взять да отменить.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2009 07:11

а мне нравиться!
psi-factor!
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2009 07:19

технічно-неможливе "2. Идеальное – дать пользователю опцию для выбора способа отображения цитат " - працює в firefox за допомогою адд-она NoScript
t-bird
 
 
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