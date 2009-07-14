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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2007 16:34
Банк Львів
Плохое обслуживание, даже очень.......
Додано: Чет 03 січ, 2008 09:51
Re: Львов
Обоснуйте, пожалуйста, Ваше высказывание.
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Додано: Чет 03 січ, 2008 10:43
деньги по банку Львов могут перегонятся неделями глючный убитый банк----касательно Банка Львов
Додано: Сер 01 лип, 2009 21:26
А я дуже задоволена банком Львів. Тримаю там свої заощадження і думаю, забирати не буду. Знайомі мають проблеми зі своїми вкладами в інших банках. А мені усе нараховують і сплачують вчасно. Надіюся не зіпсуються...
Додано: Сер 01 лип, 2009 21:33
Ні, дійсно добрий банк, в дружини там депо+ 2 роки назад брали кредит. Проблем ні разу не виникало. Якщо витягну свої гроші з одного "поганого" банку, то напевну покладу в Львів
Додано: П'ят 10 лип, 2009 20:41
Не знаю, мені подобається цей банк. Була два рази: один раз на відділенні на вул. Личаківській - дуже приємні і компетентні працівники; і в головному офісі на вул. Сербській - брала кредит,доступно і швидко. Ще й каву пропонують !!!!!!!
Додано: Вів 14 лип, 2009 09:42
Тримала свій вклад в іншому банку. В період кризи було надзвичайно тяжко його забрати-це зрозуміло , але з того часу, як я оформила депозит у Банку "Львів", у мене ні разу не виникало проблем із зняттям грошей чи нарахуванням відсотків. Тому впевнено можу порекомендувати його іншим!!
Додано: Вів 14 лип, 2009 11:05
от последних двух сообщений так веет PR от работников банка, что меня сдуло под стол
А вас?
Додано: Чет 16 лип, 2009 09:49
І мені сподобалось Зареєструвалась і зробила два змістовних і корисних в цей день пости І так по всіх позитивних відгуках:) Ура
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