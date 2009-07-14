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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 26>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2007 16:34

Банк Львів

Плохое обслуживание, даже очень.......
zzzz
 
 
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2008 09:51

Re: Львов

zzzz написав:Плохое обслуживание, даже очень.......


Обоснуйте, пожалуйста, Ваше высказывание.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2008 10:43

деньги по банку Львов могут перегонятся неделями глючный убитый банк----касательно Банка Львов
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2009 21:26

А я дуже задоволена банком Львів. Тримаю там свої заощадження і думаю, забирати не буду. Знайомі мають проблеми зі своїми вкладами в інших банках. А мені усе нараховують і сплачують вчасно. Надіюся не зіпсуються...
Iryna777
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2009 21:33

Ні, дійсно добрий банк, в дружини там депо+ 2 роки назад брали кредит. Проблем ні разу не виникало. Якщо витягну свої гроші з одного "поганого" банку, то напевну покладу в Львів
kryminalist
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2009 20:41

Не знаю, мені подобається цей банк. Була два рази: один раз на відділенні на вул. Личаківській - дуже приємні і компетентні працівники; і в головному офісі на вул. Сербській - брала кредит,доступно і швидко. Ще й каву пропонують :D :D :D :D !!!!!!!
princessa
 
 
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2009 09:42

Тримала свій вклад в іншому банку. В період кризи було надзвичайно тяжко його забрати-це зрозуміло :cry: , але з того часу, як я оформила депозит у Банку "Львів", у мене ні разу не виникало проблем із зняттям грошей чи нарахуванням відсотків. Тому впевнено можу порекомендувати його іншим!!
Elen1
 
 
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2009 11:05

от последних двух сообщений так веет PR от работников банка, что меня сдуло под стол :lol:

А вас?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2009 13:57

Угу просто оазис благополучия в пустыне :lol:
Неграмотный
 
 
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2009 09:49

Додано: Вт 14 Лип, 2009 10:20
Читач Elen1
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на рахунок компетентності працівників, нічого поганого сказати не можу, оскільки особисто мені все сподобалось. а от що стосується поверення депозитів-це було великою проблемою. тому свій депозит я забрала у надійніший банк "Львів"

Elen1 Додано: Вт 14 Лип, 2009 10:42

Читач
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Повідомлень: 2
Тримала свій вклад в іншому банку. В період кризи було надзвичайно тяжко його забрати-це зрозуміло , але з того часу, як я оформила депозит у Банку "Львів", у мене ні разу не виникало проблем із зняттям грошей чи нарахуванням відсотків. Тому впевнено можу порекомендувати його іншим!!

І мені сподобалось :) Зареєструвалась і зробила два змістовних і корисних в цей день пости :) І так по всіх позитивних відгуках:) Ура
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