Укрэксимбанк запустил первый полноценный Интернет-банкинг в Украине - для юридических и физических лиц.
Удобно: - Выписки; - Платежи в гривне по Украине; - Платежи в валюте и гривне между своими счетами (в т.ч. карточными); - Заявки на покупку/продажу валют; - Формирование и отправка зарплатной ведомости; - Информирование на SMS и EMAIL. http://www.eximb.com/portal
Да, пользовался.. очень удобная услуга.. оперативная, скоростная, тех. поддержка отличная.. мне сами перезванивали и сюсюкались со мной... Уже платил через Фин. портал.. и делал переброску между своими счетами.. мне понравилось.. Я видел другие подобные программы других банков, скажу это на пару класов выше.. Во первых здесь всё понятно и доходчиво.. в других же, "чёрт ногу сломаёт", а про тех. поддержку вообще молчу.. походу её вообще нет, т.к. ответа я от них не дождался.
В общем советую для тех кому это интересно..
На сколько я знаю то он пренадлежит Кабинету Министров (прошу не путать с министрами).
А по поводу надёжности скажу как мне сказали "Мы будем при любой власти, и до тех пор пока будет Нац. банк".... сказано очень самоуверено, но факт.
Хороший банк.
Уважительное и достаточно внимательное отношение к клиенту, совершенный (на мой взгляд) набор банковских услуг для физ.лиц. Интернет-банкинг просто замечательный. Настоятельно рекомендую.
Хочу рассказать о низкой культуре обслуживания в Экспресс-банке, который является агентом Укрэксимбанка (Киев, ул. Урицкого,16). Во-первых мою проблему (кредитку Приватбанка изъял банкомат Экспреса) выслушивали в пороге. Один менеджер как человек-автомат начал обьяснять процедуру, которую я уже слышала три раза до того по телефону. Потом решила вставить слово и кое-что уточнить, так выбежал начальник отдела Московец, и вообще в унизительной форме сказал: " Из какого банка у вас карточка? Из Привата? Так и идите в свой Приват и пусть он разбирается."
Я, думаю, раз клиент чего-то недопонял, он должен десять раз обьяснить... и то с улыбкой. Разве я не права. Я вышла вся издерганная, со слезами на глазах. На работе пила валерьянку. Целую неделю не могу добиться возврата своей кредитки, которая мне очень нужна была.
Короче в Экспресс-банк я больше ни ногой и другими советовать буду тоже самое.
Бомчик написав:Хочу рассказать о низкой культуре обслуживания в Экспресс-банке, который является агентом Укрэксимбанка (Киев, ул. Урицкого,16). Во-первых мою проблему (кредитку Приватбанка изъял банкомат Экспреса) выслушивали в пороге. Один менеджер как человек-автомат начал обьяснять процедуру, которую я уже слышала три раза до того по телефону. Потом решила вставить слово и кое-что уточнить, так выбежал начальник отдела Московец, и вообще в унизительной форме сказал: " Из какого банка у вас карточка? Из Привата? Так и идите в свой Приват и пусть он разбирается." Я, думаю, раз клиент чего-то недопонял, он должен десять раз обьяснить... и то с улыбкой. Разве я не права. Я вышла вся издерганная, со слезами на глазах. На работе пила валерьянку. Целую неделю не могу добиться возврата своей кредитки, которая мне очень нужна была. Короче в Экспресс-банк я больше ни ногой и другими советовать буду тоже самое.
Насчет обслуживания - это конечно неправильно. Надо было попросить жалобную книгу. А вообще они говорили правду - вам надо идти в банк - эмитент (в вашем случае Приват) и взять подтверждение на фирменном бланке, что вы есть клиентом этого банка с карт. счетом и т.п.