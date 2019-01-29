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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 618>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2005 11:48

Укрексiмбанк

Укрэксимбанк запустил первый полноценный Интернет-банкинг в Украине - для юридических и физических лиц.

Удобно:
- Выписки;
- Платежи в гривне по Украине;
- Платежи в валюте и гривне между своими счетами (в т.ч. карточными);
- Заявки на покупку/продажу валют;
- Формирование и отправка зарплатной ведомости;
- Информирование на SMS и EMAIL.
http://www.eximb.com/portal

Кто то пользовался?
artemB
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2005 21:33

Да, пользовался.. очень удобная услуга.. оперативная, скоростная, тех. поддержка отличная.. мне сами перезванивали и сюсюкались со мной... Уже платил через Фин. портал.. и делал переброску между своими счетами.. мне понравилось.. Я видел другие подобные программы других банков, скажу это на пару класов выше.. Во первых здесь всё понятно и доходчиво.. в других же, "чёрт ногу сломаёт", а про тех. поддержку вообще молчу.. походу её вообще нет, т.к. ответа я от них не дождался.:)
В общем советую для тех кому это интересно..
Артём
 
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2005 20:21

ОАО «Укрэксимбанк»

ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"
Может ли открытое акционерное общество быть госкомпанией?
Как влияет такая форма собственности на надежность?
Что думаете по этому вопросу?
Krox
 
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2005 22:46

На сколько я знаю то он пренадлежит Кабинету Министров (прошу не путать с министрами).
А по поводу надёжности скажу как мне сказали "Мы будем при любой власти, и до тех пор пока будет Нац. банк".... сказано очень самоуверено, но факт.
Артём
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2006 09:07

Депозиты в Укрэксимбанке

Кто-то держит депозиты на счетах Укрэксимбанка? Как впечатления? Стоит ли туда что-то ложить?
Knight
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2006 09:44

=)

Гос банк, как гос банк...
честно, но напоминает Сбербанк, а соответсвенно и Аваль...
Работает, хорошо работает, долго будет работать, но обслуживание как было, так и будет "сберкассой"...

ИМХО
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2006 09:58

Есть мнение что "самые надежные банки - госбанки". Честно говоря, сомневаюсь. Особенноу читывая события следующие сразу за развалом Союза. Какое у Вас мнение по этому поводу?
Knight
 
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2008 12:42

Хороший банк.

Хороший банк.
Уважительное и достаточно внимательное отношение к клиенту, совершенный (на мой взгляд) набор банковских услуг для физ.лиц. Интернет-банкинг просто замечательный. Настоятельно рекомендую.
sashyk
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2008 11:21

нахамили

Хочу рассказать о низкой культуре обслуживания в Экспресс-банке, который является агентом Укрэксимбанка (Киев, ул. Урицкого,16). Во-первых мою проблему (кредитку Приватбанка изъял банкомат Экспреса) выслушивали в пороге. Один менеджер как человек-автомат начал обьяснять процедуру, которую я уже слышала три раза до того по телефону. Потом решила вставить слово и кое-что уточнить, так выбежал начальник отдела Московец, и вообще в унизительной форме сказал: " Из какого банка у вас карточка? Из Привата? Так и идите в свой Приват и пусть он разбирается."
Я, думаю, раз клиент чего-то недопонял, он должен десять раз обьяснить... и то с улыбкой. Разве я не права. Я вышла вся издерганная, со слезами на глазах. На работе пила валерьянку. Целую неделю не могу добиться возврата своей кредитки, которая мне очень нужна была.
Короче в Экспресс-банк я больше ни ногой и другими советовать буду тоже самое.
:( :evil:
Бомчик
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2008 11:56

Re: нахамили

Бомчик написав:Хочу рассказать о низкой культуре обслуживания в Экспресс-банке, который является агентом Укрэксимбанка (Киев, ул. Урицкого,16). Во-первых мою проблему (кредитку Приватбанка изъял банкомат Экспреса) выслушивали в пороге. Один менеджер как человек-автомат начал обьяснять процедуру, которую я уже слышала три раза до того по телефону. Потом решила вставить слово и кое-что уточнить, так выбежал начальник отдела Московец, и вообще в унизительной форме сказал: " Из какого банка у вас карточка? Из Привата? Так и идите в свой Приват и пусть он разбирается."
Я, думаю, раз клиент чего-то недопонял, он должен десять раз обьяснить... и то с улыбкой. Разве я не права. Я вышла вся издерганная, со слезами на глазах. На работе пила валерьянку. Целую неделю не могу добиться возврата своей кредитки, которая мне очень нужна была.
Короче в Экспресс-банк я больше ни ногой и другими советовать буду тоже самое.
:( :evil:

Насчет обслуживания - это конечно неправильно. Надо было попросить жалобную книгу. А вообще они говорили правду - вам надо идти в банк - эмитент (в вашем случае Приват) и взять подтверждение на фирменном бланке, что вы есть клиентом этого банка с карт. счетом и т.п.
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