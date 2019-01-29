Додано: П'ят 22 лют, 2008 11:21

Хочу рассказать о низкой культуре обслуживания в Экспресс-банке, который является агентом Укрэксимбанка (Киев, ул. Урицкого,16). Во-первых мою проблему (кредитку Приватбанка изъял банкомат Экспреса) выслушивали в пороге. Один менеджер как человек-автомат начал обьяснять процедуру, которую я уже слышала три раза до того по телефону. Потом решила вставить слово и кое-что уточнить, так выбежал начальник отдела Московец, и вообще в унизительной форме сказал: " Из какого банка у вас карточка? Из Привата? Так и идите в свой Приват и пусть он разбирается."Я, думаю, раз клиент чего-то недопонял, он должен десять раз обьяснить... и то с улыбкой. Разве я не права. Я вышла вся издерганная, со слезами на глазах. На работе пила валерьянку. Целую неделю не могу добиться возврата своей кредитки, которая мне очень нужна была.Короче в Экспресс-банк я больше ни ногой и другими советовать буду тоже самое.