Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Додано: Нед 15 тра, 2011 03:06

Через некоторое время хотела бы купить квартиру, так как снимать уже реально надоело - снимаем однушку эконом-вариант, чтобы больше откладывать на свое жилье, но жить так больше не хочется. Перед нашей семьей стоит следующая дилемма - 2-ка в нашем микрорайоне, где дочка ходит в школу, но убитая и в хрущовке, или 2-ка в относительно новом доме, но в ближайшем пригороде (Вишневое, Петровское, Чабаны и т.д.).Планируем покупку на зиму 2011-2012. Если нам дадут ипотеку(около 25% от стоимости), то рассчитываем к тому времени на сумму около 65 тыс. у.е. За эти деньги можно в нашем микрорайоне взять подубитенький хрущ или же квартиру в пригороде, но в более новом доме.Мне кажется, что покупка хруща - не самое лучшее капиталовложение, так как если дом станет аварийным, то можно вообще оказаться на улице. Ведь почти у всех из них уже закончился или на подходе срок эксплуатации.Но в пригороде смущает вопрос ежедневных поездок - на работу и в школу и назад. Не один из вариантов не идеальный, но хочется выбрать меньшее из двух зол.И если в пригороде, то стоит ли рассматривать вариант квартиры в таун-хаусе или клубном доме, и если да, то на какие моменты обращать внимание? Знаю, что желательно, что это был не пай, а квартира, чтобы была централизованная канализация. А какое отопление лучше - газ или электричество? Вода - скважина или централизованная? Что еще?Новострой в Киеве, но в таких районах как Троещина, Виноградарь не подходят, так как нам на работу и в школу (Севастопольская и Соломенская пл). оттуда будет намного дольше добираться, чем из Вишневого, например.А если не хрущ, но и не новострой в нашем районе (слишком дорого), то на какие дома, каких годов, каких серий можно обратить внимание? Например, если спецпроект, но 1968? Это уже ведь тоже слишком старый дом?Буду благодарна за советы