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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2011 04:06
Через некоторое время хотела бы купить квартиру, так как снимать уже реально надоело - снимаем однушку эконом-вариант, чтобы больше откладывать на свое жилье, но жить так больше не хочется. Перед нашей семьей стоит следующая дилемма - 2-ка в нашем микрорайоне, где дочка ходит в школу, но убитая и в хрущовке, или 2-ка в относительно новом доме, но в ближайшем пригороде (Вишневое, Петровское, Чабаны и т.д.).
Планируем покупку на зиму 2011-2012. Если нам дадут ипотеку(около 25% от стоимости), то рассчитываем к тому времени на сумму около 65 тыс. у.е. За эти деньги можно в нашем микрорайоне взять подубитенький хрущ или же квартиру в пригороде, но в более новом доме.
Мне кажется, что покупка хруща - не самое лучшее капиталовложение, так как если дом станет аварийным, то можно вообще оказаться на улице. Ведь почти у всех из них уже закончился или на подходе срок эксплуатации.
Но в пригороде смущает вопрос ежедневных поездок - на работу и в школу и назад. Не один из вариантов не идеальный, но хочется выбрать меньшее из двух зол.
И если в пригороде, то стоит ли рассматривать вариант квартиры в таун-хаусе или клубном доме, и если да, то на какие моменты обращать внимание? Знаю, что желательно, что это был не пай, а квартира, чтобы была централизованная канализация. А какое отопление лучше - газ или электричество? Вода - скважина или централизованная? Что еще?
Новострой в Киеве, но в таких районах как Троещина, Виноградарь не подходят, так как нам на работу и в школу (Севастопольская и Соломенская пл). оттуда будет намного дольше добираться, чем из Вишневого, например.
А если не хрущ, но и не новострой в нашем районе (слишком дорого), то на какие дома, каких годов, каких серий можно обратить внимание? Например, если спецпроект, но 1968? Это уже ведь тоже слишком старый дом?
Буду благодарна за советы
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natika
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Додано: Нед 15 тра, 2011 05:08
natika
ну так вы сами себе уже ответили:
Мне кажется, что покупка хруща - не самое лучшее капиталовложение, так как если дом станет аварийным, то можно вообще оказаться на улице. Ведь почти у всех из них уже закончился или на подходе срок эксплуатации.
так что вопрос лучше поставить, покупать новую квартиру в пригороде или подождать.
если ждать невмоготу, покупайте в пригороде, там и инфраструктура есть в виде школ и садиков и воздух чище. нечего продавцов хрущей баловать, пусть знают сколько их драгоценности стоят.
но я думаю лучше положить деньги на депозит и подождать, когда евро 2012 закончится.
а еще лучше купить золота, и тогда через два года, вам не нужно будет брать ипотеку.
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potter
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Додано: Нед 15 тра, 2011 05:40
Легче дочку в другую школу перевести,где район дешевле.
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sesk
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Додано: Нед 15 тра, 2011 06:07
но я думаю лучше положить деньги на депозит и подождать, когда евро 2012 закончится
Они и так на депозите в 2 банках, но с каждым месяцем мне все стремней. В нашем-то государстве. Обвалится гривна, а депозиты выдадут по офкурсу и в гривне. Или еще десяток банков обанкротится, среди которых и мои ))) Как полностью обезопасить деньги на депозите, чтобы не попасть впросак? Хотя до зимы 2011-2012 я по-любому жду. А насчет больше - не знаю. Выбрасывать на 2-2,5 тыс. грн больше за аренду более комфортного жилья жалко, а жить в той квартире, которую снимаем сейчас, еще полтора года не хочу.
А что кстати будет после евро 2012?
а еще лучше купить золота, и тогда через два года, вам не нужно будет брать ипотеку
Но ведь золотой пузырь тоже рано или поздно лопнет. Почему не через год или не через полгода, например? А я в финансах не спец, запросто нужный момент прозеваю.
Легче дочку в другую школу перевести,где район дешевле.
Дочка ходит в хорошую русскоязычную (что для меня очень важно) гимназию, поэтому смена школы будет только в очень крайнем случае.
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natika
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Додано: Нед 15 тра, 2011 10:51
Я бы брал хрущ... только кирпичный. Самое главное - это состояние стен и перекрытий и не брать крайние этажи. Если стены и перекрытия в хорошем состоянии сейчас, по прошествии 50-60 лет с постройки, то простоят дольше чем многие панельки т.п. гуано Комуникации конечно придется рано или поздно менять, но это не такие большие деньги по сравнению со стоимостью кваритры...
Худшее, во что можно вложить деньги это - таунхаус по такназываемой канадской технологии. От этого точно лучше воздержаться.
П.С. принимал участие в реконструкции страрого дома в хорошем месте(не Киев) Жители(ОСББ)
нашли инвестора, который за право аренды подвала(на 50 лет), полностью заменил комуникации в подвале(подводы воды, канализации, разводка отопления и пр.) + облагородил территорию. За свои только утеплили стены(около 100грн за м) и крышу(только для жителей крайнего этажа)
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SSilent
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Додано: Нед 15 тра, 2011 14:09
natika написав:
но я думаю лучше положить деньги на депозит и подождать, когда евро 2012 закончится
Они и так на депозите в 2 банках, но с каждым месяцем мне все стремней. В нашем-то государстве. Обвалится гривна, а депозиты выдадут по офкурсу и в гривне. Или еще десяток банков обанкротится, среди которых и мои ))) Как полностью обезопасить деньги на депозите, чтобы не попасть впросак? Хотя до зимы 2011-2012 я по-любому жду. А насчет больше - не знаю. Выбрасывать на 2-2,5 тыс. грн больше за аренду более комфортного жилья жалко, а жить в той квартире, которую снимаем сейчас, еще полтора года не хочу.
А что кстати будет после евро 2012?
а еще лучше купить золота, и тогда через два года, вам не нужно будет брать ипотеку
Но ведь золотой пузырь тоже рано или поздно лопнет. Почему не через год или не через полгода, например? А я в финансах не спец, запросто нужный момент прозеваю.
Легче дочку в другую школу перевести,где район дешевле.
Дочка ходит в хорошую русскоязычную (что для меня очень важно) гимназию, поэтому смена школы будет только в очень крайнем случае.
не хотите тратить на оренду, возьмите калькулятор и посчитайте.
2500грн х на 12 месяцев = 30 000 грн лелим на 8 = 3750$
теперь берем 60 000$ которые вы хотите потратить на квартиру. -10% на которые упала недвижимость в том году и получим 6000$ потерь.
цифры говорят что снимать квартиру выгоднее чем покупать на 2250$. А теперь еще возьмите и посчитайте расходы на ваш кредит при 25% в украиснких банках на сумму которая вам не хватает и разница окажется значительно больше. и это при условии что вы будете держать деньги под подушкой, а не на депозите.
но если вам ждать невмоготу, то цифры ни к чему. купите квартиру и радуйтесь счастью.
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potter
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Додано: Нед 15 тра, 2011 18:07
2500грн х на 12 месяцев = 30 000 грн лелим на 8 = 3750$
теперь берем 60 000$ которые вы хотите потратить на квартиру. -10% на которые упала недвижимость в том году и получим 6000$ потерь.
цифры говорят что снимать квартиру выгоднее чем покупать на 2250$.
Почему 2500 грн? Нормальная двушка - 4500. За 2500 мы сейчас снимаем не ахти какую однушку. 4500 * 12 = 6750 у.е.
А будет ли продолжаться падение? А если оно будет продолжаться еще 10 лет, но очень меленными темпами, 10 лет снимать и труситься над сохранностью сбережений?
Еще один осложняющий момент - у меня вообще нет никакого собственного жилья, ни в Киеве, ни в другом месте Украины. И мне не по себе без крыши над головой, страшно остаться на улице при неблагоприятном раскладе.
А теперь еще возьмите и посчитайте расходы на ваш кредит при 25% в украиснких банках на сумму которая вам не хватает и разница окажется значительно больше. и это при условии что вы будете держать деньги под подушкой, а не на депозите.
При таких раскладах согласна, что выгодней снимать даже нормальную двушку, но у меня снова встает вопрос сохранения уже накопленного в нашей "надежной" стране.
Поэтому все-таки прошу вернуться к вопросу "что покупать?", а не "когда покупать?". Хотя над последним я еще буду думать как минимум до НГ, смотреть на динмику цен.
Я бы брал хрущ... только кирпичный. Самое главное - это состояние стен и перекрытий и не брать крайние этажи.
А как узнать о состоянии стен и прекрытий? Сколько еще может простоять кирпичный хрущ, срок эсплуатации которого уже закончился?
Худшее, во что можно вложить деньги это - таунхаус по такназываемой канадской технологии. От этого точно лучше воздержаться
А если дом не каркасный?
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natika
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Додано: Нед 15 тра, 2011 18:26
Берите хрущь....тока кирпичный....он ещё и Вас переживёт. Я бы брал на Сырце около метро (правый) и Соцгород (левый). Никого не слушайте прекрасное малогабаритное жильё экономкласса! А завтра землетрясенье - ИМХО новостроой первым ляжет.Хрущи Вас переживут....А то что трубы ржавые - так они ржавые для всех под землёй
! И в этом плане новострой ничем не лучше. А в эконмклассе всё остальное хуже однозначно.
И ликвидность у хруща хорошая. Как известно на рынкенедвижимости всегда в ходу
самое дешёвое и самое дорогое. А понесут хрущи - так ещё и в наваре окажитесь....и новострой даддут и метража нашару добавят.
По ценам и срокам...ИМХО (Сырец около метро) 2 к хрущ
- в районе 40 тыс долл. (при курсе 12 гр долл) срок - начало 2013 года.
По банкам...ИМХО Валютный вклад до лета 2012(до выборов) - держать можно смело. Там посмотреть нужно.
ПЫСЫ
Сеск - ты не прав! Человек советуется...подсказал бы. Ты же нормальный...чего это тебя так с нифига повело?
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kuser
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Додано: Нед 15 тра, 2011 18:36
А понесут хрущи - так ещё и в наваре окажитесь....и новострой даддут и метража нашару добавят.
А насколько реальный вариант (мой муж считает очень реальным) кидка в таком случае со стороны государства? Ничего, например, не дадут (на очередь какую-нибудь поставят) или дадут на окраине или в плохом районе, например в Бортничах, где продать и вернуться в свой район будет по деньгам невозможно.
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natika
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Додано: Нед 15 тра, 2011 18:50
Да нет...вон же уже и закон разработан...Строим вначале один балшой домик...и все соседние хрущи переселяем. По проекту закону ( до 300 метров
от старого дома). Просто Вам дадут голые стены и как компенсация - лишние метры( в проекте коефициент 1,3)....а не хватает - можете лишние метры прикупить. Так что покак не вселитесь - никто Вас не выселит
Так в Москве уже давно и работает.... А как же иначе....хрущ снесём - а куда ж Вас переселять...во временный Вы же не пойдёте...так что Вас туда с ментами отселять? Как Вы это себе (кидок) представляете?
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kuser
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