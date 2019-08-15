Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2019 16:03
hxbbgaf написав:
SPDR +18 тонн. Скупка! Готовимся к улету за 1500.
SPDR еще +5 тонн. Тем временем голдманы пытались заговорить рынок и утопить иену и золото. А сами засветились, что покупают. Не знаю насчет иены, но золото точно.
Еще и в последующие несколько дней после поднятия долгового потолка обычно происходит рост, потому что они должны занять сразу полтриллиона за один день, а сделать это можно только с печатного станка.
hxbbgaf
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:22
USA monthly budget review for July 2019
The federal budget deficit was
billion for the first 10 months of fiscal year 2019, the Congressional Budget Office estimates — $867 $184 billion more than the deficit recorded during the same period last year. https://www.cbo.gov/system/files/2019-0 ... ly2019.pdf
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:33
XAU/USD, weekly :
https://i.imgur.com/mRRG6vW.png
поточний кругленький психологічний рівень у
$1.500
збігається з 50%-корекцією низхідної хвилі з історичних максимумів біля
$1.920
вересня 2011 року до мінімумів на
$1.050
листопада 2015
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:35
XAG/USD, weekly :
https://i.imgur.com/PgkrRmT.png
традиційно народне "золото" подобається мені більше через ширше промислове використання
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:42
XAU/EUR, weekly :
https://i.imgur.com/7qBY2zJ.png
XAU/JPY, weekly :
https://i.imgur.com/Ly7qVGE.png
XAU/CHF, weekly :
https://i.imgur.com/AIt68Wu.png
усюди перспективи "паперових" світових валют проти золота суто негативні
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Додано: Чет 08 сер, 2019 22:20
Из графиков видно, что доллар сейчас явно переоценен.
Тем временем резервы SPDR опять +9 тонн. Идет скупка.
hxbbgaf
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:41
Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку
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ЛОБ
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:52
ЛОБ написав:
Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку
Рано.
Zebra
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:37
может есть у кого ссылка где можно найти цены на золото и серебро хотябы с 70го года в виде цифер/таблиц, а не графиков? средненедельные, среднемесячные в идале дневные значения.
Спасибо
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:28
Corpocrator Gold Fixing Price
10:30 A.M. (London time) in London Bullion Market, based in U.S. Dollars
1968-04-01 to 2019-08-15 https://i.imgur.com/GBFnNhw.png https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDAMGBD228NLBM
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ЛОБ
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