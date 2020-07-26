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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 282283284285 Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06







PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище) По сріблу пішла "зворотка"PS на прикладі срібної монети Архістратиг Михаїл (графік вище)

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Повідомлень: 9081 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 594 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:12 Re: Золото XAU/USD не могу понят можно ли сейчас покупать?

выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%

неужели оно может расти и дальше до 2400?

это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.

такое вообще возможно?

или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше? Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4165 З нами з: 21.04.11 Подякував: 605 раз. Подякували: 408 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 17:52 uaprofi написав: не могу понят можно ли сейчас покупать?

выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%

неужели оно может расти и дальше до 2400?

это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.

такое вообще возможно?

или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше? не могу понят можно ли сейчас покупать?выходитза полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%неужели оно может расти и дальше до 2400?это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.такое вообще возможно?или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика. Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика. hxbbgaf Повідомлень: 21605 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 18:00 hxbbgaf написав: uaprofi написав: не могу понят можно ли сейчас покупать?

выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%

неужели оно может расти и дальше до 2400?

это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.

такое вообще возможно?

или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше? не могу понят можно ли сейчас покупать?выходитза полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%неужели оно может расти и дальше до 2400?это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.такое вообще возможно?или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика. Провидцев здесь нет, но 1200 - это уже однозначно история, и посмотрите на американские акции. Они уже 11-й год обгоняют все, не говоря о каких-то жалких депозитах. Как такое возможно? А золото растет только чуть больше года, а уже истерика.



за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.

а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.

компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает. за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает. Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4165 З нами з: 21.04.11 Подякував: 605 раз. Подякували: 408 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 20:02 Re: Золото XAU/USD uaprofi написав: за акциями как понимаю за акциями как понимаю



фонда - найбільша мильна бульбашка на планеті

якщо там стоїть хоча б одна десята доля я буду сильно здивований!!! фонда - найбільша мильна бульбашка на планетіякщо там стоїть хоча б одна десята доля я буду сильно здивований!!!

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Повідомлень: 9081 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 594 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 00:23 uaprofi написав: за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.

а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.

компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает. за акциями как понимаю - стоит реальное производство, интеллект, технологии.а золото посути это добываемый ресурс. как допустим песок.компания может расти и развиватся благодаря технологиям и производительности труда. а грубо говоря самосвал песка и через 10 лет это самосвал песка. так и грамм золота через время это просто грамм золота. оно не приростает.

Соц. сети, которые есть уже в каждой уважающей себя стране? Посредник по розничной торговле? Это просто американские мегапузыри! Ничего там в фейсбуках и амазонах не появилось такого, чтоб оно выросло в десятки раз за несколько лет. Более того, технологии склонны дешеветь по мере появления новых. Выкуп акций с печатного станка, который начинает вызывать гиперинфляцию. Теперь следите за руками, а не за языками, а лучше просто купите серебра и платины, если вам некогда следить за их руками и вы понимаете, что за этими наперсточниками все равно не успеете. Соц. сети, которые есть уже в каждой уважающей себя стране? Посредник по розничной торговле? Это просто американские мегапузыри! Ничего там в фейсбуках и амазонах не появилось такого, чтоб оно выросло в десятки раз за несколько лет. Более того, технологии склонны дешеветь по мере появления новых. Выкуп акций с печатного станка, который начинает вызывать гиперинфляцию. Теперь следите за руками, а не за языками, а лучше просто купите серебра и платины, если вам некогда следить за их руками и вы понимаете, что за этими наперсточниками все равно не успеете. hxbbgaf Повідомлень: 21605 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 11:37 uaprofi написав: не могу понят можно ли сейчас покупать?

выходит условно за полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%

неужели оно может расти и дальше до 2400?

это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.

такое вообще возможно?

или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше? не могу понят можно ли сейчас покупать?выходитза полгода золото выросло с 1200 до 1800. это какбы на 50%неужели оно может расти и дальше до 2400?это получится за достаточно короткий срок удвоит стоимость когда депозиты в банках под 10 % в гривне.такое вообще возможно?или скоро снова разворот и будет опять 1200 или меньше?

зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))



якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,



то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США



на моє переконання ЗОЛОТО продовжуватиме свій ріст, часом прискорюючись - та звісно корегуючись, до моменту, коли економіка США очиститься після чергової глибокої фінансово-економічної кризи (яка ще навіть не розпочалася) , вимагатиме та витримає підвищення базових ставок !



числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000



висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)



поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значень



ось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі роки



це міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байден



але масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішити



для відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий. зазвичай аналітики відмовляються відповідати на подібні прямі запитання аби не ризикувати своєю репутацією помилковим прогнозом. я не професійний аналітик - тому не боюся ))якщо ми наважимося відкинутити другорядне в економічному фундаменті, вимкнемо цілий хор сторонніх шумів та зосередимося на головних рушійних факторах,числові прогнози не мають хоч якогось практичного значення : до $2.400 (з ваших слів) чи до $2.750 (за моїми очікуваннями) або й до $5.000 чи $25.000висхідний тренд по золоту продовжуватиметься до виникнення адекватних балансуючих факторів, коли глобальні фінансові потоки знову змінять свій напрямок, пригальмують або припиняться взагалі (від золота знову у бакс)поточний ринковий консенсус та заяви монетарних чиновників не передбачають підвищення % ставок на горизонті до кінця 2022 року, з великою імовірністю ставки можуть бути порізані до від'ємних значеньось чому я просто не бачу, що саме зупинить подорожчання золота щонайменше у 2-3 найближчі рокице міг спробувати зробити Трамп рік тому, зупинивши булінг торгівельних партнерів та митну війну з Китаєм - можливо, це зробить новообраний президент демократ Байденале масштаб протиріч та економічних проблем настільки великий, що без декількох локальних вибухів на різних класах активів та корекції рівня життя американців їх просто не вирішитидля відродження виробничих секторів та підвищення зайнятості США потребує дешевого доляра, політики та чиновники роблять фактично усе можливо для цього - вони отримають спочатку дешевший доляр, а згодом не контрольовано дешевий. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10391 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 06:38 $1.944

Новий історичний максимум Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10391 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36 Трамп vs XAU ЛОБ Додано: Суб 20 чер, 2020 14:10 написав: динаміка ЗОЛОТА з моменту обрання Трампа президентом США :



https://i.imgur.com/1ArvjYT.png



% ставки, Федрезерв, торгівельні війни, короновірус - виносимо за дужки динаміка ЗОЛОТА з моменту обрання Трампа президентом США :% ставки, Федрезерв, торгівельні війни, короновірус - виносимо за дужки Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10391 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 282283284285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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