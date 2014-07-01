Последний – по итогам января-ноября 2021 года – пресс-релиз Министерства финансов по исполнению государственного бюджета Беларуси, показал резкое увеличение бюджетных расходов в ноябре, при намного меньшем росте доходов бюджета.Результатом чего стал очень сильный месячный дефицит бюджета в ноябре.
в 2022 году просматриваются серьёзные санкционные и геополитические угрозы кризиса для экономики Беларуси: «катком» санкций и геополитическим «серпом» – по «росткам» позитивной динамики ВВП. Причём долго находиться в ожидании, возможно, и не придётся: всё это может произойти (или не произойти) в ближайшие месяцы – 2022-й год, начавшийся с событий в Казахстане, может преподнести ещё не одни «сюрпризы». И это мы ещё про возможность повторения глобальной ковид-пандемии не упомянули.
данные о результатах работы банковской системы страны по итогам 2021 года, в целом можно назвать положительными: пассивы и активы выросли в долларовом выражении, прибыль и рентабельность увеличились с 2020 года. Но все эти показатели остаются хуже тех, которые были 7 лет назад. Кроме того, номинальный прирост за год пассивов/активов в BYN-рублях оказался ниже инфляционного приращения – значит, в реальном выражении в 2021-м году произошло их сокращение.
Объём, структура срочных депозитов физических лиц и их динамика могут служить индикатором настроений и ожиданий в обществе: как чисто финансовых, например, девальвационных, так и социально-экономических, связанных с прогнозами общего состояния дел в экономике страны и в целом общественной ситуации.