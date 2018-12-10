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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2150215121522153>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:13

  cdj2 написав:Кстати, как переименовать счета для старой приложухи? А то эта приложуха кредитку и дебетку одинаково светит.


никак
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38

  cdj2 написав:
  qwe_ua написав:
cdj2 написав:Мне оно нравилось пока был пинкод на входе. Куда его дели - ума не приложу.

Он и есть. При первом запуске можно выбрать пароль, пин, тач. Если в таче нажать отмену, то пин, внизу кнопка "войти по паролю". Если выбрать пин при первом запуске, то на тач не смог переключить потом, пришлось переставить.

У меня исчез, и при переустановке уже ничего не предлагает. Каждый раз с нуля просит номер телефона и пароль.


На днях будет реализован функционал по настройке входа внутри самого приложения :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:26

ПУМБ

Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04

  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237

https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog/item/aktsijnij_depozit_pumb_bilshe
Важливо:
Обмін сертифіката не можливий в інтернет-банку «ПУМБ Online».
* Депозит «ПУМБ Більше» із 10.12.2018 до 31.12.2018 (включно) можуть оформити клієнти ПУМБ — учасники програми лояльності Mastercard Більше, які розмістили на такий депозит нові гроші, показавши відповідний подарунковий сертифікат у роздрукованому вигляді, замовлений у межах програми лояльності Mastercard Більше.
Під «новими грошима» мається на увазі збільшення загальної суми коштів клієнта на депозитних рахунках у «ПУМБ» відносно суми коштів, що станом на 23:59 09.12.2018 були на всіх його депозитних рахунках у національній валюті (депозити до запитання і строкові депозити) в «ПУМБ».
Термін дії сертифіката — до 31.12.2018. (включно).
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:59

  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237


подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:06

Прикалываетесь? 18% только на 18 мес с выплатой в конце и это с морокой, сертификатом, хождением в банк с наличкой. Есть предложения лучше и с пополнением. Сейчас предложения должны начинаться с такой ставки, а не заканчиваться...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:57

  PUMB написав:
  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237


подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем :)

Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:59

  Oktawa написав:
  PUMB написав:
  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237


подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем :)

Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?

Вам же выше ссылку дали, и процитировали из неё ответы на все эти вопросы
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... umb_bilshe
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:01

  Oktawa написав:
  PUMB написав:
  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит ПУМБ больше. Не все понятно, особенно в части предъявления сертификата, но ставки чуть больше. ПУМБ последнеее время стал часто повышать ставки по депозитам, чего не замечалось ранее. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/депозитні%20продукти__умови%20всіх%20депозитів.pdf?v=636800682735374237


подскажите, пожалуйста, что именно не понятно касательно предъявления сертификата? Поможем :)

Какой давности должен быть сертификат? На любой товар (услугу)? Использованный или нет? Каким образом предъявлять, идти в отделение? А если заключать через ИБ, как тогда?


Здесь условия от Мастеркард: https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog/item/aktsijnij_depozit_pumb_bilshe
карты должны быть подвязаны только от ПУМБ. Вы приобретаете сертификат и открываете депозит только в отделении у сотрудников, через ИБ не выйдет, отдаете сертификат им. Участвуют новые суммы от 10000 грн
Востаннє редагувалось PUMB в Вів 11 гру, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:03

  Stringer написав:Вам же выше ссылку дали, и процитировали из неё ответы на все эти вопросы
https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... umb_bilshe

А Вы хотите, что бы люди тарифы на сайте где-то искали, читали, да выписку брали, анализировали :mrgreen:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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