Додано: Вів 11 гру, 2018 11:06

Прикалываетесь? 18% только на 18 мес с выплатой в конце и это с морокой, сертификатом, хождением в банк с наличкой. Есть предложения лучше и с пополнением. Сейчас предложения должны начинаться с такой ставки, а не заканчиваться...

Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/