mikos написав:"Зверніть увагу, що з 05.09.19 р. перекази з Ваших дебітних карток на картки інших банків у ПУМБ Online будуть без додаткових комісій, через інші платіжні сервіси буде введено комісію 0,5%."
Это даже с депозитки бесплатный выход?
подниму вопрос, с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Alex_ki написав:Повідомляємо, з 18.09.2019 умови SMS-банкінгу будуть змінені: SMS про витрати та надходження за вашими картками від ПУМБ будуть надходити тільки за операціями більше 100 грн. Деталі у Viber та на https://retail.pumb.ua/service/viber-info
Календарь сбился?
банк поэтапно информирует клиентов о изменении услуги с 18/09/19