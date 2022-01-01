Спокусився на кешбек з комуналки та перший раз платив з пумби - виявилося, що у них в переліку компаній- постачальників неправильні реквізити вказані в деяких ... Тобто гроші за воду та тепло по 2-х абонентах пішли не туди, трясця ! Як діяти, підкажіть, колеги ? Писати в чат чи сюди представнику писати ?Коли повернуть гроші ?
П,С,Чому в Моно жодного разу не було таких проблем? ...
maxprofit написав:Спокусився на кешбек з комуналки та перший раз платив з пумби - виявилося, що у них в переліку компаній- постачальників неправильні реквізити вказані в деяких ... Тобто гроші за воду та тепло по 2-х абонентах пішли не туди, трясця ! Як діяти, підкажіть, колеги ? Писати в чат чи сюди представнику писати ?Коли повернуть гроші ?
П,С,Чому в Моно жодного разу не було таких проблем? ...
Январь "вкусностями" от декабря не отличается. Видимо из-за снижения комиссии платежных систем про 50% на метро можно забыть. Жаль, что убрали строительные магазины (продукты в Эпицентре хорошо заходили) и больше не добавляют книги и зоотовары.