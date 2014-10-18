Що може зробити шахрай маючи номер платіжної карти?

Додано: Суб 20 жов, 2012 17:07

Цитата:

"На prostobank'у вичитав, що:

"Мошеннику, чтобы опустошить ваш карточный счет, достаточно знать номер карты, срок действия и CVV код"

Неприятность Вас может подстерегать на каждом шагу. Я вот тоже уже попал: всего-навсего бронировал отель на booking.com

Там сообщаешь именно эти данные. Далее прикол в том, что отель может снять деньги с карты, как предоплату, может и и не снять, ждать приезда. Но самое главное в том, что в отель поступает распечатка Вашего бронирования с ПОЛНЫМИ данными Вашей карты. Я забыл сказать, что на рецепции работает ваша жена, которая "на заработках". Она просто сообщает Вам все данные клиента и далее Вы с этой карты КАЖДЫЙ день, до окончания денег у владельца (у меня) проводите платежи за услуги через платежные системы. Все просто. Особенно хорошо, если у банка нет интернет-банкинга и СМС-информирования... Тогда жертва вообще не чувствует боли... Даже если жертва приходит в свой банк, в большинстве случаев ей отвечают: "А мы Ваши платежи за сентябрь еще не видим..." или "Мы видим только платежи, которые были 5 дней назад".

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).