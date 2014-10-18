|
|
|
Що може зробити шахрай маючи номер платіжної карти?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 жов, 2012 21:31
apollo
Аполоне, охолоньте!
Ви, щоб "допомогти" людині написали ахінею:
lucuj22 номери карток крадуть для використання у "віртуальному платіжному терміналі". Тобто якщо:
1. платіжна картка без чіпа, а тільки з магнітною стрічкою та
2. шахрай знає повний номер та МПС платіжної картки
МОЖЛИВО несанкціоноване зняття коштів (за аналогією із безготівковим розрахунком в будь-якій торгівельцій точці).
Тепер же з"ясовується, що Ви принцип побудови номерів карток знаєте. Тоді висновок такий: вирішили "поприкалываться" з новачка та продемонструвати свій високий рівень.
Ну й показали.
А чого варта "перлина":
це просто якась "ідеальна" ситуація для шахрая
На ментора у картковій безпеці Ви не тягнете. Отже, не ризикуйте давати поради і тим більше "прикалываться".
Мишка, Мишка! Где твоя улыбка?
-
mike41
-
6
-
- Повідомлень: 13267
- З нами з: 09.09.12
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2012 21:41
mike41 написав:
Отже, не ризикуйте давати поради і тим більше "прикалываться"
я "ризикую" давати поради лише в тому випадку, якщо їх просять дати. Навіть не конкретно у мене, а взагалі просять. А ось "порад" для себе я не просив (це якщо Ви більш-менш уважно прочитали аж 2! стрінки топіка), тому свої "трактирницькі" висновки/поради можете залишити при собі.
Судячи з пространних відповідей про "тонкощі кодування" номерів на БПК, "ЦеВеВе" та ін., Ви, беззаперечно, показали глибокі й суттєві знання проблематики питання, забувши при цьому дати відповідь топік-статеру.
За "перлину" окрема дяка. Навіть не думав так розчулити Вас постом.
А ось на посаду "ментора", як Ви дозолили собі висловитись, ніколи не претендував у зв'язку з наявністю певних власних етичних обмежень. Зокрема щодо цієї посади. Точніше, посадових обов'язків...
Наявність певної хиби у Ваших "висновках", до речі, буда помічена ще одним учасником форума, якому Ви якось недолуго відповіли.
А ваще, шановний, погугліть "Шахрайство з банківськими картками...". Дізнаєтесь багато цікавого...
До речі, я свою "неправоту" частково визнав:
apollo написав:
Агааа, трохи прояснили. А то щось ми наворотили з початку
інформації від топік-статера для початку було дійсно малувато, потім він трохи прояснив. Я визнаю, що трошки накрутили...
А Ви свої "бока" визнаєте?
Кста, Майк41, шоб розставити "точки на йо-майо" скиньте мені в ЛС номер своєї картки. Будь-якої. БЕЗ інших даних. Тільки шоб грошики на ній були. Подивимось..."
Так шо, Мішка41, дє твоя "улыбка"?
Востаннє редагувалось apollo
в П'ят 12 жов, 2012 22:23, всього редагувалось 2 разів.
-
apollo
-
-
- Повідомлень: 1550
- З нами з: 17.08.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2012 21:53
apollo
Не скажу що я в захваті від установи 1, якою я зараз користуюсь. Але більш-менш влаштовує. Шкода тільки що не вистачає такої кількості функцій інтернет-банкінгу, як в установи 2. Але установа 2 мені чомусь подобається ще менше. Шкода що більшість має картки саме від неї. Особливо для розрахунків через інтернет
-
lucuj22
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 12 жов, 2012 22:00
lucuj22
зрідка на Хворумі доводиться зустрічати таку виключну "політкоректність"
Так шо Вам тож окрема дяка.
Щодо установи 2
, то повірте, УВАЖНО прочитавши хоч кількадесят сторінок теми "обслуговування в укробанках ==> установа 2" можна зробити для СЕБЕ кілька висновків, знайти кілька "лайфхаків" та досить УСПІШНО користуватиь послугами установи 2
.
Може я мрію, може це кажу не я, а коньяк, може це пов'язане з моїм особистим критичним ставленням до установи 1
... В будь-якому випадку наведене не є рекламою.
Успіхів у ПРАВИЛЬНОМУ використанні продуктів певних установ!
-
apollo
-
-
- Повідомлень: 1550
- З нами з: 17.08.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 жов, 2012 20:49
кибер-мошенники последнее время развивают свое ремесло на новых уровнях и это очень печально
на Эконом. Правде статья вышла в субботу
З банківських карток українців крадуть гроші. Відео
"...Якщо раніше для зняття грошей з рахунку злочинці використовували спеціальний пристрій для зчитування даних з пластикових карт та пін-коду, то тепер їм достатньо знати номер мобільного телефону."
-
leonidich
-
-
-
-
-
Додано: Сер 17 жов, 2012 15:41
lucuj22 написав:apollo
Ну це само собою
. Маю тільки одну. Друга це трошки затратне але найбільш надійне рішення. Мабуть зроблю собі ще одну миттєву Приватбанку для отримання грошей та дрібних покупок не через PayPal
Конкретно по Вашому випадку - в Приват24(електронний банкінг від привата) пишете лист операціоністу з проханням відкрити Вам "Персоніфікований поточний рахунок" в гривні. Вам відкривають рахунок і видають його номер(сюрприз!) - це номер МПС мастеркард. Цей номер без будь-яких наслідків видаєте своїм клієнтам - для них поповнення цього рахунку нічим не відрізняється від поповнення картки і здійснюється по тому самому сценарію. Більше того - послуги а-ля "Екстрені гроші" і інше на ньому відключені, розплатитися в інтернеті, або віртуальному магазині ніхто не зможе. Профіт!
panatar.com
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2742
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 20 жов, 2012 17:07
Цитата:
"На prostobank'у вичитав, що:
"Мошеннику, чтобы опустошить ваш карточный счет, достаточно знать номер карты, срок действия и CVV код"
Неприятность Вас может подстерегать на каждом шагу. Я вот тоже уже попал: всего-навсего бронировал отель на booking.com
Там сообщаешь именно эти данные. Далее прикол в том, что отель может снять деньги с карты, как предоплату, может и и не снять, ждать приезда. Но самое главное в том, что в отель поступает распечатка Вашего бронирования с ПОЛНЫМИ данными Вашей карты. Я забыл сказать, что на рецепции работает ваша жена, которая "на заработках". Она просто сообщает Вам все данные клиента и далее Вы с этой карты КАЖДЫЙ день, до окончания денег у владельца (у меня) проводите платежи за услуги через платежные системы. Все просто. Особенно хорошо, если у банка нет интернет-банкинга и СМС-информирования... Тогда жертва вообще не чувствует боли... Даже если жертва приходит в свой банк, в большинстве случаев ей отвечают: "А мы Ваши платежи за сентябрь еще не видим..." или "Мы видим только платежи, которые были 5 дней назад".
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2716
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51
Наприклад якщо я знайшов карточку , то я зможу перевезти або зняти гроші із неї без пін коду або номера телефону до якої вона прив'язана???? Якщо так, то скажіть як. Я попробую на своїй карточці. )
-
serhij_zholobak
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:18
serhij_zholobak написав:Наприклад якщо я знайшов карточку , то я зможу перевезти або зняти гроші із неї без пін коду або номера телефону до якої вона прив'язана???? Якщо так, то скажіть як. Я попробую на своїй карточці. )
Можливо, якщо ліміт по операціям в інтернеті не нульовий - на картці свв, і можна щось оплатити на сайті, що не підтримує 3Д секьюр
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23422
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5346 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|3926
|
|