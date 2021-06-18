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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:17
cohan написав:
потому и взял
Нафига? В чём ценность карты?
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:25
Vorlon
Бесплатный кредит уже не ценность?
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Bosstone
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:26
Vorlon написав: cohan написав:
потому и взял
Нафига? В чём ценность карты?
ценность мелкая, только для зарубежных оплат, премиум пакеты получше, но они с абонкой или условиями
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:43
На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:00
Bosstone написав:
Бесплатный кредит уже не ценность?
Когда кредитных карт с разными плюшками уже с десяток, то ещё одна просто с лимитом (без плюшек) имеет ценность, близкую к абсолютному нулю
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Vorlon
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