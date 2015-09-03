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Удаление старых (своих) сообщений
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2012 16:12

Удаление старых (своих) сообщений

Насчет темы не уверен. Но собственно вопрос, как?
activist
 
 
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2012 16:59

  activist написав:Насчет темы не уверен. Но собственно вопрос, как?


Добрый день,

Для начала вопрос - зачем Вам это? Что Вас не устраивает на текущий момент?
Текст сообщения можно удалить путем его редактирования. (при желании после этого можно нажать "жалоба", модераторы его удалят). Сообщения в закрытых темах не могут быть удалены.
Темы удаляются только модераторами и администраторами.

С ув.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2012 17:05

Модератор Тогда прошу удалить физически все мои сообщения до сегодняшнего дня.
activist
 
 
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2012 17:09

activist
1. На Ваши сообщения могли ссылаться, поэтому удалить их все "не глядя" плохое решение.
2. Правилами Форума такая процедура не предусмотрена.

Ну и все-таки. В связи с чем такое мероприятие затеялось? Мы в чем-то провинились?
З повагою, Адмiнiстратор.
Адмiнiстратор
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2012 17:23

Re: Удаление старых (своих) сообщений

  Адмiнiстратор написав:2. Правилами Форума такая процедура не предусмотрена.

Ясно, спасибо.
activist
 
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2015 08:27

Re: Удаление старых (своих) сообщений

Добрый день! Подскажите как отредактировать уже отправленное сообщение? Раньше у меня была функция "редактировать" сейчас я её не нахожу. Заранее спасибо!
Olenki2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2015 14:47

Olenki2
Ця функція нікуди не зникла .Активна тільки тоді ,коли адресат ще не прочитав повідомлення

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:13

activist почему вам плюс нельзя поставить?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:48

  vovodabravis написав:activist почему вам плюс нельзя поставить?

Пользователь уже удален
Faceless
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