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Додано: Сер 19 гру, 2012 16:12
Удаление старых (своих) сообщений
Насчет темы не уверен. Но собственно вопрос, как?
Додано: Сер 19 гру, 2012 16:59
Добрый день,
Для начала вопрос - зачем Вам это? Что Вас не устраивает на текущий момент?
Текст сообщения можно удалить путем его редактирования. (при желании после этого можно нажать "жалоба", модераторы его удалят). Сообщения в закрытых темах не могут быть удалены.
Темы удаляются только модераторами и администраторами.
С ув.
Додано: Сер 19 гру, 2012 17:05
Модератор Тогда прошу удалить физически все мои сообщения до сегодняшнего дня.
Додано: Сер 19 гру, 2012 17:09
activist
1. На Ваши сообщения могли ссылаться, поэтому удалить их все "не глядя" плохое решение.
2. Правилами Форума такая процедура не предусмотрена.
Ну и все-таки. В связи с чем такое мероприятие затеялось? Мы в чем-то провинились?
З повагою, Адмiнiстратор.
Додано: Сер 19 гру, 2012 17:23
Re: Удаление старых (своих) сообщений
Додано: Чет 16 кві, 2015 08:27
Re: Удаление старых (своих) сообщений
Добрый день! Подскажите как отредактировать уже отправленное сообщение? Раньше у меня была функция "редактировать" сейчас я её не нахожу. Заранее спасибо!
Додано: Чет 16 кві, 2015 14:47
Olenki2
Ця функція нікуди не зникла .Активна тільки тоді ,коли адресат ще не прочитав повідомлення
З пов.Ірина
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:48
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