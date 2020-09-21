RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1123112411251126

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:46

klug спасибо за розъяснение
посетитель
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47

  Kalgan написав:не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:
может у них старое отделение закрылось
посетитель
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:55

  посетитель написав:
  Kalgan написав:не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:
может у них старое отделение закрылось

Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12643
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7158 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1123112411251126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.