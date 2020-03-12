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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Кредо

Кредо
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредо 1.9 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
65%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2016 08:43

  savenetsn написав:ДТП произошло 23.09.2016, оформили европротокол, номер дела 15574. Прошло 7 дней с момента ДТП позвонил на горячую линию - решение еще не принято по этому делу, сообщили, что решение примут в течении 90 дней!!! Как то долго решение о выплате принимают. Будем смотреть, что будет дальше, о результатах отпишусь

нууу, авто Ваше осматривали? эксперт был? сумму Вам огласили?
Закон Украины:
34.2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
34.3. Якщо представник страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому разі страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи (дослідження).

Если все было, то отсчитайте/дождитесь 15 дней и обратитесь письменно, чтобы Вам указали причины задержки выплаты и вероятного дотягивания до мах срока 90 дней :) Если не лень

36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов'язаний:
у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо у зв'язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі заподіяної шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи, якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна;
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2016 15:12

Не платять. Отримавши всі документи вимагають якість обстеження, МРТ....
Тягнуть час!. Дуже не рекомендую. Моральні ур**.
ubombi
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2017 15:33

Если в кратце, то Вы ничего от них не получите! Найдут 1000 причин почему они Вам не заплатят.
Потратил только нервы и деньги
sergeyalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:33

КРЕДО - МОШЕННИКИ и лжецы. Не платят!!!

Страховая компаний Кредо, с которой работает Приват банк, как я убедился, лжецы и их цель только зарабатывать деньги с людей любой ценой!
У меня наступил страховой случай с ногой. Так эти твари придумали настолько тупую причину отказа, что я даже не ожидал!
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ИМ!!! Я расскажу всем друзьям и напишу во всех соц сетях про то, как эти нелюди кидают клиентов.
Думаю, тут простая причина. За те 10 или 20 грн что мы платим им, и они потом кинут людей, никто не будет сильно возмущаться, подавать в суд и т.д… типа, небольшие деньги. На это они и делают ставку!!!
andrewpb79
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:08

Осторожно мошенники!

Осторожно мошенники! Специалисты кол.центра консультируют что и как делать, в последствии это расходится с договором и последующим отказом с выплатой по страховому случаю! Реальная ситуация, не конкуренты и тд. отвечу на все вопросы по: imho-i-am@ukr.net
imho-i-am
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 08:38

Не связывайтесь, не тратьте свои деньги... Моя мама пенсионерка была добрым человеком и много лет страховала(навязано в отделении Приватбанка) себя, меня, моего брата и его сына от несчастных случаев, но теперь мама умерла... Мама ездила по своим делам и прямо на остановке ей стало плохо, приехала скорая, потом скорая вызвала реанимобиль который приехав через еще полчаса уже констатировал смерть... после вскрытия патологоанатом написал причину смерти: "атеросклеротична серцево-судинна недостатність", а в страховой сказали что это "не страховой случай"... мои страхования мама прекратила полгода назад после того как мне на стопу упало тяжелое бревно и в травмпункте не могли по рентгену точно сказать есть там перелом или нет, ну и наложили мне гипс до колена на полтора месяца и написали в справке "ушиб", тогда страховая тоже сказала что это не страховой случай...
lei88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:56

Re: Кредо

если страховка была только от несчастного случая, то, к сожалению мамы смерть в этот вид страхования не входит. Причина смерти "болезнь" - физиологические изменения, а не травма
отказ правомерен
Ваша травма - ушиб, возможно, не прописано в перечне травм - типа выплаты только по переломам. Тут Вы могли запросить перечень страховых событий - он же может быть перечень травм, которые покрывает страховка в Привате
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:42

Re: Кредо

не рекомендую, після травми на футболі звернувся у Добробут, де провели огляд, рентген і МРТ. Згідно кожного з них (документи є і від ортопеда, і по рентгену, і по МРТ) множинні переломи на лівій кисті - виплату провели як за перелом 1 кістки (тобто вдвічі нижчу ніж за таблицею виплат). І то виплатили через місяць - кажуть що робили запит в Добробут для підтвердження, хоча надав документи з печатками. На питання чому так - відправляють робити письмові запити для перегляду і на контакт не ідуть зовсім. Добре, що Приват наче з ними вже більше не співпрацює, розірву поточні договори (страхував всю сімю) і переоформлю заново, будуть вже інші страхові
motosmile
 
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