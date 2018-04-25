12 советов, как продвигать финансовую компанию в соц.сетях

Статья: 12 советов, как продвигать финансовую компанию в социальных сетях Автор: Андрей Березицкий, директор Netwalker, B4B Group
На первый взгляд SMM — не совсем подходящий инструмент дополнения маркетинг микса для финансовых учреждений. Но это не так. Ниже — 12 простых советов, что делать, и чего не делать, продвигая финасовый бренд в соцсетях.
1. Взвешивайте достижимость маркетинговых целей
Чтобы понять необходимость присутствия своего бренда в популярных соцсетях, нужно оценить целевую аудиторию. Не стоит "распыляться" на все социальные медиа сразу — выбирайте только те, где преобладают именно ваши Потребители. А банковских Потребителей в Украине, имеющих профиль в крупнейших социальных сетях, насчитывается: vkontakte — охват 76,4% (10 243 856 человек), facebook — 25,1% (3 371 973 человек); odnoklassniki — 59,7% (8 009 370 человек). (Средневзвешенные показатели приведены из исследования Opinion Software Media компании InMind).
2. Планируйте
Многие украинские банки приходят в социальные сети с массой идей, энтузиазмом и "горящими глазами". Однако их запала хватает ненадолго. Уже через несколько недель или месяцев аккаунт "глохнет". Это неприемлемо и принесет бренду больше вреда, чем пользы (потребитель видит угасший энтузиазм, давно не обновленные новости, и у него создается впечатление о несостоятельности компании). Следует выработать подробный, понятный и выполнимый план активности на год, так сказать "крупными мазками". Для начала определите маркетинговую стратегию. Далее составляйте контент-план (тактику) еженедельно. Стратегия может претерпеть корректировки, она должна быть гибкой, как сам рынок, реагировать на появляющиеся факторы, однако ни в коем случае не отворачивайтесь от изначальной цели.
3. Собирайте новости внутри Структуры
Далеко не все сотрудники компании понимают важность присутствия своего бренда в социальных сетях. Однако каждый Руководитель Подразделения должен понимать возможные бонусы, и как следствие хотеть пиариться — дайте ему такую возможность. Параллельно решите вопрос формирования контента.
4. Сохраняйте "лицо" Бренда в социальных сетях
Каково ваше позиционирование? Профессионал? Дружественный? Серьезный советчик? Каждый бренд должен вести себя как личность и вырабатывать уникальный стиль общения в соцсетях, который будет узнаваем Пользователями, и поддерживать существующее позиционирование.
5. Контент-план
Это очень важный этап. Развивайте все ваши публикации на каждую тему. Отслеживайте то, что произвело наибольший резонанс, отклик — и продолжайте "раскручивать спираль". У каждого отдельного финучреждения темы могут быть различными, в зависимости от маркетинг-плана. Доля имиджевых постов должна составлять не менее 10%, однако не забывайте, более 10% прямых рекламных постов, именно рекламных — отпугнут Подписчиков.
6. Не частите
Оптимальное количество публикаций в день 1-2, иногда можно 3. Одна из наиболее частых причин отписки от бренда или пользователя — навязчивость, слишком много сообщений, которые засоряют новостную ленту.
7. Заимствуйте контент
Не пишите только о ваших финансовых продуктах. Каждодневных (при этом свежих и интересных!) новостей об этом не накопит даже самый гениальный копирайтер. У вашей целевой аудитории есть и другие интересы — стройте свой контент-план на этом. Публикуйте ссылки на публикации, которые интересны им. Заменяйте иллюстрации и добавляйте собственные комментарии. Но не стоит забывать и про собственные посты — как минимум 10% публикаций должны быть посвящены бренду.
8. Анализируйте и обращайте внимание
Считается, что в социальных сетях не имеет значение время размещения поста, мир находится онлайн всегда — это не так. Анализируйте активность своей аудитории. Составляйте time budget, экспериментируйте с днями и частотой публикаций. Одно из исследований утверждает, что самым хорошим временем для отклика аудитории является дневное время в среду (офисные работники уже "пережили" начало трудовой недели, но еще не находятся в лихорадочном ожидании пятницы). Попробуйте проверить. Делайте также поправку на время года и социальные факторы. Благо, для проведения подобного анализа в Украине хватает исследовательских панелей.
9. Стимулируйте общение
Пользователи не любят, когда "вещают", но при этом не интересуются их мнением. Поэтому вопросы пользователям, ответы на их комментарии, развитие дискуссий — жизненно необходимы. Будьте понятными: все призывы к действию должны быть четкими, однозначными и находиться в полном соответствии с намеченными вами маркетинговыми целями продвижения в социальных сетях.
10. Отвечайте на вопросы
Своевременная реакция на вопросы пользователей в социальных сетях, развернутые ответы всегда идут компании в плюс. Это прямой маркетинг!
Как правило, пользователи ждут моментальных ответов на свои вопросы, так что не затягивайте. Максимальный срок ответа на запрос — 1 день. В идеале — несколько часов.
11. Приглашайте Подписчиков
Приглашайте! В соцсетях подписчики должны приходить сами, а не покупаться на "черном рынке". Количество подписчиков — своеобразный показатель одобрения бренда пользователями. Так заработайте его — публикуйте интересный контент, запустите рекламную кампанию, продвигайте посты, разместите виджет соцсети у себя на сайте. Все, что угодно, кроме "ботов".
12. Развивайте отношения с пользователями
Социальные сети — прекрасное место для налаживания контактов со своими клиентами, как настоящими, так и будущими. Все что нужно: слушать их, и вовремя реагировать (помогать советом или рекомендацией, отвечать на вопросы и т.д.). Многие пользователи до сих пор не разобрались в тонкостях финансовых операций, а значит постоянно боятся быть обманутыми, так помогите им сориентироваться — для того вы и затевали маркетинговую кампанию! Заработайте их доверие честно. Пусть потребитель получит желаемое, и только так вы достигнете своих целей.
Быстрых продаж через социальные сети можно ждать, если у вас продукт или услуга по принципу жаждущей толпы. Недавно мы запускали один проект, центральной фигурой которого была активно раскрученная через вирусное видео игрушка, стоимостью около 50$.
Как только пользователи соц.сетей увидели, что эту игрушку можно купить здесь и сейчас, просто перейдя по ссылке на сайт и оставив заявку, в интернет-магазине перестали успевать обрабатывать запросы. Склад опустел за несколько дней, а новая поставка товара должна была быть не раньше начала следующего месяца. Не рассчитали, да и мы сами не ожидали такого ажиотажа.
Ошибка #1 «Проще лёгкого!»
Большая ошибка думать, что социальные сети это легко. Многие так и считают, но ровно до тех пор, пока не попробовали сделать это самостоятельно. Ход мыслей обычно такой:
"Дам-ка я задание своей секретарше. Всё равно она ничего половину рабочего дня не делает... Пусть лучше заведёт группу Вконтакте и на FaceBook, чем пасьянс раскладывать".
Через это проходят почти все небольшие компании, в которых нет своего сильного маркетингового отдела. Вследствие чего у достаточно крупных банков появляются аккаунты «живых людей» вместо бизнес-сообществ, что рано или поздно приводит к их блокировке, т.к. это нарушает правила сайтов.
В чем ещё риск такого подхода? В том, что уволившись, ваш сотрудник с лёгкостью уведёт себе все ваши сообщества. Особенно, если вы расстались с ним не в самых хороших отношениях. Тогда все усилия просто пропадают даром.
Если же к нам поступает заказ на social media marketing и в компании уже существуют сообщества, часто выясняется, что эти сообщества созданы либо уже уволившимися сотрудниками, либо ещё работающими, что не сильно облегчает задачу. В этом случае мы объясняем заказчику, что порой легче завести новые представительства компании в соц.сетях, чем рисковать. Если же у компании действительно крупная группа со сложившимися с пользователями отношениями, то передачу прав можно попробовать оформить юридически.
Social media marketing делать нелегко, даже когда в вашей компании есть целый маркетинговый отдел. Нам известны случаи, когда в достаточно крупных организациях руководство решало целенаправленно заняться продвижением своего бренда в социальных сетях. Нас нанимали, и мы обучали целый маркетинговый отдел, состоящий из 30 с лишним сотрудников. В последующем руководством давались задания рекламщикам и маркетологам, которые подходили к работе стандартными способами.
Это в 95% случаях не приводило к сколь значимому результату, хотя требовало огромного включения в процесс. В итоге часто под шумок сотрудники сами бросают заниматься соц.сетями. Если же руководство настойчиво, а персонал не умеет отстоять свою точку зрения, что для этого нужны отдельные специалисты, то маркетологи и рекламщики становятся заложниками SMM, отдавая на это большую часть своего рабочего времени, но при этом понимая, что другой специалист сделает это лучше.
Ошибка #2 «Прощайте, я вас не знаю!»
Ошибка полагать, что если у вас ничего не сложится с соц.сетями, то можно просто так про всё забыть и больше не тратить на это ресурсов. Вы-то забыть сможете, только не забудут пользователи, которые уже состоят в сообществах вашей компании. И когда они в следующий раз захотят узнать что-то о ваших продуктах или услугах или задать вопрос, а обнаружат "мёртвое" сообщество, которое не обновлялось уже несколько недель или месяцев, это негативно скажется на вашей репутации. Ведь это косвенно говорит, что у вас что-то не в порядке, раз вы не в состоянии вести группу и обновлять в ней новости.
Ошибка #3 «Поспешная»
Неправильно полагать, что можно сделать ваши сообщества многочисленными быстро и по мановению волшебной палочки. Тут как в SEO– кто обещает вывести ваш сайт в поиске в первую тройку за 2 недели, очевидно, обманывает вас. Не бывает таких волшебных инструментов, которые мгновенно бы формировали качественную и лояльную к вашему бренды аудиторию. Конечно, можно «накрутить» участников, но кто будут эти люди? Да и люди ли вообще?
Во всех случаях вам придётся долго и регулярно работать, каждый день думая, чем бы заинтересовать ЦА, чтобы не просто удержать пользователей, но так чтобы они сами рассказывали другим о вашем сообществе.
Тут есть маленький секрет, который отлично работает и в отношениях со своей второй половинкой, - превосходите ожидания аудитории и тогда вы увидите удивительный рост ваших участников, подписчиков, фолловеров и кого угодно. Люди ждут от вас просто информации, а вы дайте им интересную новость и призы. Подписчики ждут от вас подарков за какие-то действия? Раздайте подарки просто так! Удивляйте и пытайтесь всегда заглянуть в будущее. А что может удивить вашу аудиторию?
Ошибка #4 «За глухой стеной»
Неправильно думать, что сообщества можно вести, как сайт - с односторонней связью, когда ваша компания просто транслирует информацию о вашей деятельности и на этом коммуникация с подписчиками заканчивается. Да, такой формат возможен, но нужно понимать, что социальные сети созданы для общения и взаимодействия. Оставьте сайт для односторонней связи, а сообщества в социальной сети - для коммуникации.
Неизбежно, что с вами будут пытаться общаться - задавать вопросы, оставлять отзывы и т.д. И это хорошо. Главное действительно отвечать, действительно строить взаимоотношения и делать это оперативно. Мы всегда рекомендуем делать это в идеале в течение нескольких минут. Но нормой считается ответ в течение часа. Если же скорость ответа от лица вашей компании достигает суток, серьёзно задумайтесь над своим клиентским сервисом. Наймите дополнительных людей, если существующие сотрудники физически не справляются.
Ошибка #5 «Я всё сам!»
Ошибка думать, что вы все сможете сделать сами. Да, на первоначальном этапе это даже полезно. Очень важно понять, кто твоя целевая аудитория, чем она живёт, что ей нравится, какая у неё боль и т.д. Но чтобы понять это, достаточно включиться в процесс на 1-2 недели максимум.
Дальше нужно передавать это дело специалистам. Иначе есть риск, что вы "заиграетесь" в лайки, репосты, расшаривания, число подписчиков и в прочее в этом духе. Да, это важно, но для этого есть другие люди, а ваша задача, как руководителя или маркетолога, управлять всем этим процессом, не теряя при этом из виду главные показатели, которые вы себе наметили.
Ошибка #6 «А есть ли цель?»
И так, мы плавно перешли к показателям. Их часто называют KPI и это цели, которые вы должны достичь в вашей маркетинговой стратегии. И достаточно распространенной ошибкой многих компаний является присутствие в социальных сетях просто потому, что так надо, т.к. это модно и все делают представительства в social media. Но по нашему опыту лучше вообще не заводить сообществ в соц.сетях, чем делать их для галочки и бесцельно.
Почему? Потому что чаще всего такие сообщества оказываются спустя некоторое время "мёртвыми" сообществами, а это сильно ранит репутацию фирмы. И чем известнее бренд, тем сильнее негативный эффект от этого.
И так, если вы решаете заняться социальными сетями, важно понимать, что вы хотите от них и сколько вы готовы потратить на эти маркетинговые мероприятия. И так, что же вы хотите от соц.сетей? Ответьте на эти простые вопросы и любые ваши дальнейшие действия приведут к большей отдаче. И так, зачем вам SMM:
1. Наладить и поддерживать коммуникацию с потребителем?
2. Выстроить новый канал продаж?
3. Организовать on-line call centre?
4. Протестировать новую продукцию/сервис/услугу перед запуском на большой рынок?
5. Организовать дополнительные продажи уже существующим клиентам?
6. Увеличить сумму среднего чека от каждой покупки?
7. Нивелировать существующий негатив в отношении бренда, продукции или компании?
8. Предотвратить потенциальный негатив, если вы предполагаете его возникновение по тем или иным причинам?
9. Снизить опасения и развеять сомнения потребителей перед покупкой у вас?
10. Повысить узнаваемость бренда/товара/услуги?
Ошибка #7 «Расточительная»
Расходовать сразу весь бюджет, который вы решили потратить на Social Media без тестирования каналов коммуникации и самих социальных сетей. Это как с выбором ниши для нового бизнеса - сначала нужно понять, какая ниша востребована и успешна.
Так и тут – вы должны, как маркетолог, SMM-менеджер или руководитель, протестировать выбранные каналы коммуникации, подобранные именно для тех целей, которые вы себе наметили (см.пункт выше).
Конечно, есть небольшая вероятность, что вам повезёт и совершенно случайно вы угадаете. Но с 90% вероятностью такая тактика приведёт к сливу бюджета, что, согласитесь, не показатель ума и бережливости. Своим клиентам при комплексном продвижении мы всегда предлагаем и настаиваем на тестировании. Обычно это происходит на этапе составления концепта, когда мы, исходя из целей заказчика, строим гипотезы и проверяем их. Математика выручает – делайте замеры, считайте цифры, правильно используйте статистику и будет вам счастье!
Ошибка#8 «Игра на чужом поле»
Ошибка копировать чужой успешный опыт без анализа и собственных разработок. Если у кого-то что-то «выстрелило», то совсем не факт, что то же самое сработает и у вас. Если кто-то уже заработал статус эксперта в классе «Сделай своими руками что-нибудь из наших замечательных инструментов» и у этой компании данная стратегия привела к успеху, не стоит пытаться её обойти на этом поприще.
Придумайте что-то своё и развивайте статус эксперта в другой сфере. Например, как при помощи инструментов выполнять заказы быстрее и качественнее, зарабатывая больше. Создайте блог в одной или нескольких социальных сетях и делитесь с пользователями полезной и интересной информацией. Зачем пытаться обогнать лидера на его условиях, если можно придумать свою игру со своими правилами?
Ошибка #9 «Безанализаторская»
И в тоже время нужно анализировать опыт конкурентов. Как положительный, так и неудачный. Начните с зарубежного рынка. В первую очередь с передовых стран и континентов – Америки, Японии, Центральной Европы. Там, как правило, всё происходит раньше и у вас есть шанс первыми заметить удачную идею для продвижения своего бизнеса. И это, кстати, касается не только социальных сетей. Это правило применимо как для видео, так и для сайтов, как, впрочем, и для телевидения и наружной рекламы.
Технология простая. Выделите наиболее сильных игроков вашего рынка. Посмотрите, что они делают, как делают, какие соц.сети выбирают в первую очередь и где у них наибольшая активность. Возьмите это на заметку и займитесь именно этими социальными сетями, а все остальные оставьте на потом. На первоначальном этапе не стоит сильно распыляться.
Ошибка #10 «Заключительная»
Одна из самых частых ошибок крупных и уже давно существующих компаний, это не пытаться работать с негативом. Да, это неприятно и требует больших усилий! Но это колоссальная опасность для вашего бизнеса - игнорировать негатив от пользователей. Ещё большей ошибкой является удаление подобных реплик и комментариев.
Да, 49 человек не заметят или сделают вид, что не заметили, но 50ый, увидев, что на его жалобу не только не ответили, но и удалили, поднимет такую шумиху и принесёт столько хлопот в последующем, что это дорогого будет стоить.
Современное видение бизнеса подразумевает наличие торговой площадки в глобальной сети. Популярность интернет-ресурсов на сегодняшний день зашкаливает. И это неудивительно, ведь мы с вами живём в эпоху компьютерных технологий и высокоскоростного интернета. Общение в социальных сетях и покупки в интернет-магазинах давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека.
Глобальная сеть имеет неограниченные возможности для создания и успешного развития собственного дела. Для этого необходимо приобрести личную интернет-площадку: одностраничный сайт или интернет-магазин. Однако это только 10% от всей работы. Остальные 90% — это наполнение сайта контентом и его эффективное продвижение в выдаче поисковых систем.
Продвижение сайта
Из года в год поисковики становятся всё умнее, и правила seo-оптимизиации усложняются, требуя обновления профессиональных навыков от специалистов. Это вовсе не означает, что базовые правила оптимизации перестали работать, но неотслеживание нововведений в этой области многократно снижает эффективность работы по продвижению сайта в ТОП. Выполнение такой работы следует доверить исключительно профессиональным исполнителям, заказав текст для сайта у копирайтера.
Продвижение необходимо для видимости вашего бизнеса в интернете. Предположим, что вы владелец интернет-магазина по продаже ювелирных изделий, и ваш ресурс был запущен в сети недавно. Поскольку конкуренция в этой нише довольно высокая и подобных магазинов великое множество, шансы на то, что к вам на сайт зайдёт потенциальный клиент, сводятся к минимуму.
Для того, чтобы поисковые системы продвинули новоявленный ювелирный магазин на первую страницу по целевому запросу, необходимо проделать колоссальную работу по seo-оптимизации. Без сомнений, такой труд предполагает вложения финансовых и временных ресурсов, а также терпения и понимания от владельца бизнеса.
Продающий текст
Не менее важным инструментом эффективной работы компании в интернет-пространстве является наличие продающего текста на главных и целевых страницах сайта. Если seo-оптимизация решает вопрос с посещаемостью целевой аудитории, то продающий контент помогает именно продавать товар или услугу.
Подобно тому, как маститый менеджер в ювелирном салоне преподносит товар покупателю, интригуя его списком преимуществ и снимая все возможные сомнения, продающий текст выполняет аналогичную функцию в условиях интернет-магазина. Используя маркетинговые формулы, техники нейролингвистического программирования и приёмы поведенческой психологии покупателя, можно добиться невероятных по своим масштабам показателей увеличения реальной прибыли. Заказывая копирайтинг статей для сайта, вы получаете хороший инструмент для развития бизнеса в интернете.
Убедить клиента в уникальности товара, развеять в пух и прах все его сомнения, заставить поверить в важность покупки, очаровать и сделать постоянным клиентом магазина — вот для чего необходим продающий текст. Заказывая такой текст у копирайтера, вы получаете качественный рекламный инструмент.
Решение двух задач
Объединив два мощных инструмента в одном тексте — seo-оптимизацию и продающую структуру — конечный продукт решает две основные задачи: сбор целевого трафика и эффективная продажа товаров или услуг.