12 советов, как продвигать финансовую компанию в соц.сетях

Додано: Нед 04 гру, 2016 16:03

Быстрых продаж через социальные сети можно ждать, если у вас продукт или услуга по принципу жаждущей толпы. Недавно мы запускали один проект, центральной фигурой которого была активно раскрученная через вирусное видео игрушка, стоимостью около 50$.



Как только пользователи соц.сетей увидели, что эту игрушку можно купить здесь и сейчас, просто перейдя по ссылке на сайт и оставив заявку, в интернет-магазине перестали успевать обрабатывать запросы. Склад опустел за несколько дней, а новая поставка товара должна была быть не раньше начала следующего месяца. Не рассчитали, да и мы сами не ожидали такого ажиотажа.



Ошибка #1 «Проще лёгкого!»



Большая ошибка думать, что социальные сети это легко. Многие так и считают, но ровно до тех пор, пока не попробовали сделать это самостоятельно. Ход мыслей обычно такой:



"Дам-ка я задание своей секретарше. Всё равно она ничего половину рабочего дня не делает... Пусть лучше заведёт группу Вконтакте и на FaceBook, чем пасьянс раскладывать".



Через это проходят почти все небольшие компании, в которых нет своего сильного маркетингового отдела. Вследствие чего у достаточно крупных банков появляются аккаунты «живых людей» вместо бизнес-сообществ, что рано или поздно приводит к их блокировке, т.к. это нарушает правила сайтов.



В чем ещё риск такого подхода? В том, что уволившись, ваш сотрудник с лёгкостью уведёт себе все ваши сообщества. Особенно, если вы расстались с ним не в самых хороших отношениях. Тогда все усилия просто пропадают даром.



Если же к нам поступает заказ на social media marketing и в компании уже существуют сообщества, часто выясняется, что эти сообщества созданы либо уже уволившимися сотрудниками, либо ещё работающими, что не сильно облегчает задачу. В этом случае мы объясняем заказчику, что порой легче завести новые представительства компании в соц.сетях, чем рисковать. Если же у компании действительно крупная группа со сложившимися с пользователями отношениями, то передачу прав можно попробовать оформить юридически.



Social media marketing делать нелегко, даже когда в вашей компании есть целый маркетинговый отдел. Нам известны случаи, когда в достаточно крупных организациях руководство решало целенаправленно заняться продвижением своего бренда в социальных сетях. Нас нанимали, и мы обучали целый маркетинговый отдел, состоящий из 30 с лишним сотрудников. В последующем руководством давались задания рекламщикам и маркетологам, которые подходили к работе стандартными способами.



Это в 95% случаях не приводило к сколь значимому результату, хотя требовало огромного включения в процесс. В итоге часто под шумок сотрудники сами бросают заниматься соц.сетями. Если же руководство настойчиво, а персонал не умеет отстоять свою точку зрения, что для этого нужны отдельные специалисты, то маркетологи и рекламщики становятся заложниками SMM, отдавая на это большую часть своего рабочего времени, но при этом понимая, что другой специалист сделает это лучше.



Ошибка #2 «Прощайте, я вас не знаю!»



Ошибка полагать, что если у вас ничего не сложится с соц.сетями, то можно просто так про всё забыть и больше не тратить на это ресурсов. Вы-то забыть сможете, только не забудут пользователи, которые уже состоят в сообществах вашей компании. И когда они в следующий раз захотят узнать что-то о ваших продуктах или услугах или задать вопрос, а обнаружат "мёртвое" сообщество, которое не обновлялось уже несколько недель или месяцев, это негативно скажется на вашей репутации. Ведь это косвенно говорит, что у вас что-то не в порядке, раз вы не в состоянии вести группу и обновлять в ней новости.



Ошибка #3 «Поспешная»



Неправильно полагать, что можно сделать ваши сообщества многочисленными быстро и по мановению волшебной палочки. Тут как в SEO– кто обещает вывести ваш сайт в поиске в первую тройку за 2 недели, очевидно, обманывает вас. Не бывает таких волшебных инструментов, которые мгновенно бы формировали качественную и лояльную к вашему бренды аудиторию. Конечно, можно «накрутить» участников, но кто будут эти люди? Да и люди ли вообще?



Во всех случаях вам придётся долго и регулярно работать, каждый день думая, чем бы заинтересовать ЦА, чтобы не просто удержать пользователей, но так чтобы они сами рассказывали другим о вашем сообществе.



Тут есть маленький секрет, который отлично работает и в отношениях со своей второй половинкой, - превосходите ожидания аудитории и тогда вы увидите удивительный рост ваших участников, подписчиков, фолловеров и кого угодно. Люди ждут от вас просто информации, а вы дайте им интересную новость и призы. Подписчики ждут от вас подарков за какие-то действия? Раздайте подарки просто так! Удивляйте и пытайтесь всегда заглянуть в будущее. А что может удивить вашу аудиторию?



Ошибка #4 «За глухой стеной»



Неправильно думать, что сообщества можно вести, как сайт - с односторонней связью, когда ваша компания просто транслирует информацию о вашей деятельности и на этом коммуникация с подписчиками заканчивается. Да, такой формат возможен, но нужно понимать, что социальные сети созданы для общения и взаимодействия. Оставьте сайт для односторонней связи, а сообщества в социальной сети - для коммуникации.



Неизбежно, что с вами будут пытаться общаться - задавать вопросы, оставлять отзывы и т.д. И это хорошо. Главное действительно отвечать, действительно строить взаимоотношения и делать это оперативно. Мы всегда рекомендуем делать это в идеале в течение нескольких минут. Но нормой считается ответ в течение часа. Если же скорость ответа от лица вашей компании достигает суток, серьёзно задумайтесь над своим клиентским сервисом. Наймите дополнительных людей, если существующие сотрудники физически не справляются.



Ошибка #5 «Я всё сам!»



Ошибка думать, что вы все сможете сделать сами. Да, на первоначальном этапе это даже полезно. Очень важно понять, кто твоя целевая аудитория, чем она живёт, что ей нравится, какая у неё боль и т.д. Но чтобы понять это, достаточно включиться в процесс на 1-2 недели максимум.



Дальше нужно передавать это дело специалистам. Иначе есть риск, что вы "заиграетесь" в лайки, репосты, расшаривания, число подписчиков и в прочее в этом духе. Да, это важно, но для этого есть другие люди, а ваша задача, как руководителя или маркетолога, управлять всем этим процессом, не теряя при этом из виду главные показатели, которые вы себе наметили.



Ошибка #6 «А есть ли цель?»



И так, мы плавно перешли к показателям. Их часто называют KPI и это цели, которые вы должны достичь в вашей маркетинговой стратегии. И достаточно распространенной ошибкой многих компаний является присутствие в социальных сетях просто потому, что так надо, т.к. это модно и все делают представительства в social media. Но по нашему опыту лучше вообще не заводить сообществ в соц.сетях, чем делать их для галочки и бесцельно.



Почему? Потому что чаще всего такие сообщества оказываются спустя некоторое время "мёртвыми" сообществами, а это сильно ранит репутацию фирмы. И чем известнее бренд, тем сильнее негативный эффект от этого.



И так, если вы решаете заняться социальными сетями, важно понимать, что вы хотите от них и сколько вы готовы потратить на эти маркетинговые мероприятия. И так, что же вы хотите от соц.сетей? Ответьте на эти простые вопросы и любые ваши дальнейшие действия приведут к большей отдаче. И так, зачем вам SMM:



1. Наладить и поддерживать коммуникацию с потребителем?



2. Выстроить новый канал продаж?



3. Организовать on-line call centre?



4. Протестировать новую продукцию/сервис/услугу перед запуском на большой рынок?



5. Организовать дополнительные продажи уже существующим клиентам?



6. Увеличить сумму среднего чека от каждой покупки?



7. Нивелировать существующий негатив в отношении бренда, продукции или компании?



8. Предотвратить потенциальный негатив, если вы предполагаете его возникновение по тем или иным причинам?



9. Снизить опасения и развеять сомнения потребителей перед покупкой у вас?



10. Повысить узнаваемость бренда/товара/услуги?



Ошибка #7 «Расточительная»



Расходовать сразу весь бюджет, который вы решили потратить на Social Media без тестирования каналов коммуникации и самих социальных сетей. Это как с выбором ниши для нового бизнеса - сначала нужно понять, какая ниша востребована и успешна.



Так и тут – вы должны, как маркетолог, SMM-менеджер или руководитель, протестировать выбранные каналы коммуникации, подобранные именно для тех целей, которые вы себе наметили (см.пункт выше).



Конечно, есть небольшая вероятность, что вам повезёт и совершенно случайно вы угадаете. Но с 90% вероятностью такая тактика приведёт к сливу бюджета, что, согласитесь, не показатель ума и бережливости. Своим клиентам при комплексном продвижении мы всегда предлагаем и настаиваем на тестировании. Обычно это происходит на этапе составления концепта, когда мы, исходя из целей заказчика, строим гипотезы и проверяем их. Математика выручает – делайте замеры, считайте цифры, правильно используйте статистику и будет вам счастье!



Ошибка#8 «Игра на чужом поле»



Ошибка копировать чужой успешный опыт без анализа и собственных разработок. Если у кого-то что-то «выстрелило», то совсем не факт, что то же самое сработает и у вас. Если кто-то уже заработал статус эксперта в классе «Сделай своими руками что-нибудь из наших замечательных инструментов» и у этой компании данная стратегия привела к успеху, не стоит пытаться её обойти на этом поприще.



Придумайте что-то своё и развивайте статус эксперта в другой сфере. Например, как при помощи инструментов выполнять заказы быстрее и качественнее, зарабатывая больше. Создайте блог в одной или нескольких социальных сетях и делитесь с пользователями полезной и интересной информацией. Зачем пытаться обогнать лидера на его условиях, если можно придумать свою игру со своими правилами?



Ошибка #9 «Безанализаторская»



И в тоже время нужно анализировать опыт конкурентов. Как положительный, так и неудачный. Начните с зарубежного рынка. В первую очередь с передовых стран и континентов – Америки, Японии, Центральной Европы. Там, как правило, всё происходит раньше и у вас есть шанс первыми заметить удачную идею для продвижения своего бизнеса. И это, кстати, касается не только социальных сетей. Это правило применимо как для видео, так и для сайтов, как, впрочем, и для телевидения и наружной рекламы.



Технология простая. Выделите наиболее сильных игроков вашего рынка. Посмотрите, что они делают, как делают, какие соц.сети выбирают в первую очередь и где у них наибольшая активность. Возьмите это на заметку и займитесь именно этими социальными сетями, а все остальные оставьте на потом. На первоначальном этапе не стоит сильно распыляться.



Ошибка #10 «Заключительная»



Одна из самых частых ошибок крупных и уже давно существующих компаний, это не пытаться работать с негативом. Да, это неприятно и требует больших усилий! Но это колоссальная опасность для вашего бизнеса - игнорировать негатив от пользователей. Ещё большей ошибкой является удаление подобных реплик и комментариев.



Да, 49 человек не заметят или сделают вид, что не заметили, но 50ый, увидев, что на его жалобу не только не ответили, но и удалили, поднимет такую шумиху и принесёт столько хлопот в последующем, что это дорогого будет стоить.