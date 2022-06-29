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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:15

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Сумму льготного периода по счёту сегодня закрывать или завтра ещё можно?

Сёдня мона сдернуть по р2р
Завтра ещё мона успеть закинуть СЭПом

... или с рюкзака
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:20

  Water написав:Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.


В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
joik
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  #<1 ... 208209210211
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Sportbank (2102)
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