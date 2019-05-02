Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:36

В феврале 2019 года с Семьей поехали на отдых в Египет, к несчастью страховались в компании ЧАО СК «ВУСО». К сожалению произошел страховой случай.и Мы столкнулись с острой проблемой и некомпетентностью должностных лиц ЧАО СК «ВУСО», оператора ассистирующей компании и медицинского персонала, в итоге 4-х летнему заболевшему Ребеночку поставлен неверный диагноз, что привело к ухудшению Его здоровья. Упуская описание всего того непередаваемого ужаса, который с Нами случился на отдыхе, связанный с некомпетентностью, непрофессионализмом и неадекватностью персонала компании ВУСО и выбранными ими партнерами: оператора ассистирующей компании и медицинского персонала клиники «Al Kawther Hospital» (г. Хургада), которые к несчастью обслуживали Нас. Обращаю внимание на то, что в момент подписания договора страхования №74956131 от 31.01.2019 года Мы, как стороны, взяли на себя обоюдные обязательства, и Мы в свою очередь, эти обязательства исполнили в полном объёме, как предусмотрено его условиям. Чего нельзя сказать о ЧАО СК «ВУСО», которые просто пытались устранить негативные последствия своего бездействия и халатности, что привело к негативным последствиям только для Нашей стороны. В тот момент, когда Мы стали клиентами ЧАО СК «ВУСО» у Нас не было никаких опасений за свои жизнь, здоровье и здоровье Нашего Ребенка, потому как думали, что имеем дело с профессионалами, но, как в скорости оказалось – Мы очень ошибалась!!!!!!!!!

В свою очередь ЧАО СК «ВУСО» просто передали Наши проблемы в руки непроверенных, непрофессиональных людей, которые даже не пытались помощь и успокоить Нас, а наоборот внушали чувство страха, неуверенности и дискомфорта в очень непростой для Нас ситуации, (а ЧАО СК «ВУСО» попросту бездействовали) что в полной мере перечеркнуло к ним доверие и конечно же уважение.

Когда Наш ребенок очень нуждался в квалифицированной медпомощи, а Мы в поддержке - оказались наедине с проблемой в чужой стране. Уверяем, в тот период Наши эмоции были мягко говоря ужасающими: чувствовали дикий материнский и отцовский страх за жизнь своего Ребенка, безысходность, полную неуверенность и незащищенность, в тот самый момент, когда должны были довериться профессионалам и принимать посильную помощь. В результате халатности должностных лиц ЧАО СК «ВУСО» в том, что непроконтролировали и не поинтересовались исполнением взятых на себя обязательств по исполнению условий договора Мы понесли негативные последствия, а Наш ребенок, в частности, физически болел и страдал более двух недель, и самое страшное было то, что Мы, как ответственные и всегда уверенные в себе люди, не могли никак помочь своему ребеночку, это морально было страшнее и ужаснее всего.

То есть, кроме физической боли и страданий, в результате непрофессиональной деятельности медперсонала клиники «Al Kawther Hospital», Наша Семья вынуждена была ощутить и моральные страдания и очень неприятные переживания: так как Мы не являемся медиками по образованию – очень опасались за ухудшение здоровья Нашего ребенка, Мы прекрасно понимали, что происходит что-то неправильно, но при этом должны были умолять Ваших партнеров о дополнительной помощи и доказывать то, что Наш ребенок действительно немедленно нуждается в помощи.

Эти все физические и моральные страдания Мы перенесли по вине неправомерных и непрофессиональных действий медработников клиники «Al Kawther Hospital», оператора ассистирующей компании (которые именно - ЧАО СК «ВУСО» надлежащим образом не проверили и доверили Наши проблемы этим непрофессиональным людям, а значит – это прямая вина и ответственность ЧАО СК «ВУСО»), эти переживания и страдания привели к негативным изменениям в Нашей личной жизни в период семейного отдыха Наша семья вынуждена была много переживать и думать о здоровье Малыша, Все члены семьи перенесли дичайший страх, ужас, тревогу, разочарование и очень неприятные эмоциональные потрясения, кроме того, что на протяжении более двух недель Наш ребенок терпел болевые и неприятные ощущения: физических неудобствах и все это сопровождалось в психологическом дискомфорте, Мы временно оторвались от активной социальной жизни, все Наши приятные морские эмоции перечеркнулись этим неприятным фактом, и последние дни вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом Мы сражались за здоровье своего Ребенка и доказывали людям, которые должны были безо всяких вопросов помогать, доказывать то, что действительно нуждаемся в помощи.

В связи со всем этим у Нас ухудшился сон, особенно у Малышки, при кашле, а позже из-за дикой ушной боли Она (и конечно же Мы с Ней в том числе) совершенно не спали, Лерочка потеряла в весе на 3 кг. (не могла ничего кушать, т.к. при кашле рвало все обратно), снизился иммунитет, в последствие чего присоединялись новые симптомы и болезни (двухсторонний отит), наблюдалось снижения гемоглобина в крови, у Нее были постоянные неприятные сновидения, у Нас в семье царило эмоциональное напряжение, нервозность, ощущение обиды, возмущения, злости, унижения достоинства, страх касательно будущего состояния здоровья Нашего единственного Ребеночка.

Т.е. непрофессиональными действиями должностных лиц ЧАО СК «ВУСО» Наша Дочь перенесла физическую боль, эмоциональный стресс, который сопровождался ощущением разочарования, гнева, тревоги и страха, в последствии чего Доченька вынуждена была принимать дополнительные медикаменты (в последствии даже АНТИБИОТИКИ) и проходить лечение и Что Самое для Нас важное то, что сейчас Мы чувствуем недоверие ко всему медперсоналу, страх и гнев.

Мы вынуждены обратиться с отзывом для того, чтобы в дальнейшей не было таких неприятных ситуаций с клиентами ЧАО СК «ВУСО», предупредить иных доверчивых клиентов и категорически не рекомендовать эту страховую !!!!!!!!!!!!!



По прошествии 2-х месяцев на неоднократные письма так и не получены ответы на вопросы кто понес ответственность и как произошел этот случай, вопрос возмещения морального и материального вреда страховой компанией не решен. Виновные лица не установлены и поэтому не понесли должного наказания. ЧАО СК «ВУСО» Пишут отписки о том, что нет оснований выплат, т.к. условием договора не предусмотрено.