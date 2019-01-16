а шо эта комса расщедрилась по депозиту баксовому? дают 5% на год.
так туго у них что ли?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
а шо эта комса расщедрилась по депозиту баксовому? дают 5% на год.
так туго у них что ли?
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:55
Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11
Мне когда-то такие реквизиты через сообщение операционисту выдали:
Отримувач: ФИО;
Рахунок Отримувача: 2620хххххххххх (14-ти значний номер ощадного рахунку);
Код Отримувача: ххххххххх (10-ти значний реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є отримувачем платежу);
Банк Отримувача: АТ "ТАСКОМБАНК";
Код Банку Отримувача: 339500;
Призначення платежу: перерахування власних коштів ФИО, ИНН.
Использую из приват24
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
balbesik, в день или после даты валютирования. Посмотреть её можно в квитанции.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:02
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:12
И я попробовал только что. Получилось перевести только на 2909. На 2620 приват пишет ошибку типа "для перевода на карту/счёт другого банка введите название банка в поиске.", и в поиске таси нет. В результате просто идёт по кругу. Пробовал ввести и ощадный 2620, и карточный 2620 - результат одинаковый.
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:19
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