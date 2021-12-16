Ну у меня отделение рядом с работой - прогуляться на обеде даже полезно
До открытия Пластинка у меня уже должна быть в наличии (виртуальная)? А то давно закрыл...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:21
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:21
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:03
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?
|