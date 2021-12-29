Через, TAS2U можно посмотреть, но хитро.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:04
Re: ТАСКОМБАНК
Через, TAS2U можно посмотреть, но хитро.
Додано: Вів 28 гру, 2021 21:40
Re: ТАСКОМБАНК
M-Audio,
3) в 18:00 первого рабочего дня квартала кешбек за предыдущий квартал обнуляется;
4) 7 декабря изменились условия кешбека и теперь имеет значение какими средствами оплачивается покупки при проводке.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:27
Спасибо, я в курсе, что за свои теперь не наливают. Вопрос в том, как они определяют эти "свои". Задержать списание на пару дней, но пополнение провести в течение часа - и вот вам "собственные средства" на карте, за которые КБ не дают, но баланс при этом всегда отрицательный - так ведь?
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:10
Re: ТАСКОМБАНК
M-Audio, загружайте выписку и смотрите по проводкам баланс на своём счёту.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Почему то не могу пополнить Ощадный депозит с карты Б5? Пишет Возникла ошибка. Кто то с утра делал пополнение, есть подобная ошибка?
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:26
Re: ТАСКОМБАНК
Почему пропала информация в обычных СМС по кредитке В5 о сумме использованных средств?
Пишет только сумму оплаты и сумму доступных средств
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:49
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, как думаете, Большую Пятерку можно ещё завтра пимпой гасить или надо сегодня?
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