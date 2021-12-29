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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3812381338143815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:04

Re: ТАСКОМБАНК

  M-Audio написав:Где посмотреть номер счета карты? В TAS2U, вопреки ожиданиям, нет этой информации.

Через, TAS2U можно посмотреть, но хитро.

  M-Audio написав:Где найти полную версию тарифов и правил кэшбэка? На сайте, опять же, всё, что угодно, только не то, что нужно.

Вот на сайте в разделе "Документы".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 21:40

Re: ТАСКОМБАНК

M-Audio,
3) в 18:00 первого рабочего дня квартала кешбек за предыдущий квартал обнуляется;
4) 7 декабря изменились условия кешбека и теперь имеет значение какими средствами оплачивается покупки при проводке.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:27

  MASolomko написав:M-Audio,
3) в 18:00 первого рабочего дня квартала кешбек за предыдущий квартал обнуляется;
4) 7 декабря изменились условия кешбека и теперь имеет значение какими средствами оплачивается покупки при проводке.

Спасибо, я в курсе, что за свои теперь не наливают. Вопрос в том, как они определяют эти "свои". Задержать списание на пару дней, но пополнение провести в течение часа - и вот вам "собственные средства" на карте, за которые КБ не дают, но баланс при этом всегда отрицательный - так ведь?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 06:10

Re: ТАСКОМБАНК

M-Audio, загружайте выписку и смотрите по проводкам баланс на своём счёту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Почему то не могу пополнить Ощадный депозит с карты Б5? Пишет Возникла ошибка. Кто то с утра делал пополнение, есть подобная ошибка?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:26

Re: ТАСКОМБАНК

Почему пропала информация в обычных СМС по кредитке В5 о сумме использованных средств?
Пишет только сумму оплаты и сумму доступных средств
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:49

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, как думаете, Большую Пятерку можно ещё завтра пимпой гасить или надо сегодня?
Andrew75
 
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