Додано: Чет 30 гру, 2021 12:41

Задача - загасить Б5 в льготном периоде.

Льготный период до 31.12, но в ТАСе у меня нет денег, чтоб гаситься 31-го, а межбанковские переводы 31-го не ходят, насколько я понимаю.

На сайте ТАСа есть форма для переводов с карты на карту. Если там указать в качестве получателя карту Б5, то ТАС такой перевод хотя бы завтра проведет по счету (так чтоб мне не вылететь из грейса)? Или лучше не выделываться и пополнить сегоднч СЭПом без риска?

Кстати, еще и о кешбеке. Выводить его сейчас, чтоб им погасить часть кредитного лимита, или можно дождаться вечером еще кешбек за позавчерашние траты, и тогда загаситься? Если вывести кешбек поздно вечером, то ТАС проведет завтра эту операцию по счету? Или опять же не выделываться и выводить/гасить сейчас без риска?

P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?