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Обговорюємо депозити в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:44
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Ірина_
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:23
Ірина_
WOG это ж вроде сеть заправок от клана Гереги?
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swan forever
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:55
swan forever
Ні.
ВОГ - це група Континіум (колишній власник - Ігор Єремеєв).
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V2
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:42
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Ірина_
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18
Аккорд похоже - фсё , закончившийся грн. депозит сегодня отдали со скандалом , и это при том что вчера предупреждал кассу.
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Vadim_
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:15
Vadim_
Я могу себе представить, что будет, когда вал. депо через 3 мес. надо будет отдавать...
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тарасов
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:33
Vadim_ написав:
Аккорд похоже - фсё , закончившийся грн. депозит сегодня отдали со скандалом , и это при том что вчера предупреждал кассу.
А есть вариант забронировать деньги на выплату депозита через онлайн-инструменты, чтобы не предупреждать конкретного кассира?
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Slx
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