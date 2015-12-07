Необходимо регулярно переводить крупные суммы денег (за оплату товара) из Украины за границу.
Ищу посредника, который сможет осуществлять данные операции!
Также буду рада любым советам и рекомендациям.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 22 тра, 2014 15:44
Перевод денег за границу
Необходимо регулярно переводить крупные суммы денег (за оплату товара) из Украины за границу.
Ищу посредника, который сможет осуществлять данные операции!
Также буду рада любым советам и рекомендациям.
Додано: П'ят 06 чер, 2014 10:45
ре
[b]smit[/b]
напишите подробно эл п
6258883@gmail.com
Додано: Сер 18 чер, 2014 06:20
Перевод денег за границу
Напишите детали на 1@ukr.net
Додано: Суб 12 лип, 2014 20:09
Re: Перевод денег за границу
Как можно максимально быстро и с наименьшими банковскими комиссиями перевести валюту от продажи квартиры за границу на счёт родственника? У кого есть опыт, подскажите, плиз.
Додано: Пон 14 лип, 2014 10:05
Уважаемые пользователи форума.
Будьте бдительны!
При оказании услуг банковского характера частными лицами нет никаких гарантий, что деньги дойдут до получателя.
С ув.
PS обращайтесь в банки за консультациями.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18
Re: Перевод денег за границу
Через какую платежную систему выгоднее и лучше отправить 900 рос. рублей на визовскую карту Сбербанка?
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:45
SWIFT-перевод из Украины в Европу
Добрый день.
Подскажите, может ли украинец сделать SWIFT-перевод в Евро из Украины в Европу, если отправитель и получатель одно и то же лицо - он сам?
Я обратился в Кредобанк и там сказали: "да, без проблем, приходите!".
Но когда пришел и уже внес деньги в кассу, то вдруг оказалось, что для этого нужна лицензия НБУ и стоит она 3200 грн.
Это правда или бред?
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:54
SWIFT-перевод из Украины в Европу
Никто не знает?
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:58
Скорее всего бред.
Лицензия нужна для сумм от 50к баксов (или экв), если не ошибаюсь.
Других банков нет?
Я шарю
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