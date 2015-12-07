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Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:17
stuermer01 написав:
1000 евро перевести хотел
если сам себе -то нужен е-лимит нбу, проще что бы родственник или друг пополнил ваш счет зарубежом
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Mavr