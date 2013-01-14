|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:08
Kudrjavuy написав:
Вот для Вас пример использования не ликвидации внутреннего врага в пропаганде внешним
Продолжаете врать, ну-ну. Всё как я и говорил, одно враньё перекрываем множеством вранья.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14205
|
|
|183
|81607
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5268
|