ІНГ Україна

Хорошего главбуха Оксану Леоновну гарячо поздравляем с Юбилеем!
Дт слева , Кт справа !
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ermokrat2017 написав:Я б хотів відкрити зарплатну карту у валюті для Європи? Це можли?
Зарплатних у них не випускають.
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