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Обсуждаем Приложение &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2016 12:51

  hugin написав:По просту говоря, большие заявки в расчет идут не полной сумой, а с какими-то ограничениями или с понижающим коэффициентом, по этому объемы и не совпадают)))


Что-то вроде того.

Вы пишете в теме про мобильное приложение - у вас стоит наше Андроид-приложение? Если да - не хотите помочь потестировать новую версию? Мы там фоновое обновление сделали, чтобы в следующих версиях добавить нотификации, динамические графики и т.п.
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flom
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 23:40

Добрый день,
в свое время пользовался приложением для android - очень нравилось.
Сейчас купил iphone. Подскажите приложение для ios планируется?
mydobizha
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:11

Re: Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки"

Доброго дня, шановний mydobizha!
На жаль, є тільки для android.


З пов.Ірина
Ірина_
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