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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00

  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:17

  Bobua написав:vitaliian

Ні.
Просто бачу чергову інфо, що підтверджує мої думки/розрахунки -- і колекціоную її; "курочка по зернятку" :)

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Ха. :)

В Україні можна жити не тужити на $130 в місяць, маючи власне невелике житло і невеличку дачку, а чи можна в Європі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:40

  BIGor написав:
  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.


Ні. Не те.
Хай хоч скільки грошей мають всілякі БілиГейтси -- а рот у них лише один. Більше відра не з'їдять. :)
І частіше разу на тиждень не політають, бо втомляться... ;)
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:04

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:10

  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:20

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
То в нас щось є спільне :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:32

  BIGor написав:...
  roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.

когда люди работают по вечерам и на выходных, то и зп они получает существенно выше среднего.

когда у фирм проблемы, как сейчас например, наемные работники не сильно парятся, что делать дальше. просто ждут деньги - или не ждут - кому как повезло.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04

Шах і мат вам, "зубожителі" :)

Якось дивує поведінка "зубажіння" в умовах активної війни.

До березня 2022 мені тут часто писали, що воно є, велике, страшне, всюди, шожробить...
Я шукав, шукав, робив записи витрат, вів багаторічну статистику -- але так його і не знайшов.

Потім прийшла велика війна...
З військомату самі зателефонували; зайшов; вистояв кількагодину чергу, і майже зразу раптом надали високооплачувану працю (десь так 44т₴ в тилу, і 114т₴ на фронті). Причому -- давали всім. Навіть не дуже то й здоровим людям. Навіть скромним-скромним... І майже ніякого вам там "ейджизму". От, хіба що, старше 60 не беруть, здається. Хоча це свинство, я вважаю, в умовах, що пенс.вік підняли до 65.
Але все одно -- зовсім не те, що у мирний час -- коли купа "відповідальних" осіб, від відділу кадрів і до всяких керівників, спочатку простирадло вимог висувають, а потім мало чи не зуби перераховують. І носом крутять. Ще й за якусь смішну зарплату всеє теє... Бе.

Робота у війську проста. Принаймні, коли вже все "увійде в колію".
Спочатку важко буває (спати в автобусах, їздити в камазах, стояти в чергах...), але на фронті вже легше (нору викопати; і лиш на кілька годин за добу треба вийти й пильно роздивлятись чи не лізе десь якась зараза, ззовні схожа на людей...; решту часу -- спіть, їжте, читайте...) Третину тижня -- ще й завезуть у недалекий тил. Вода, світло, інет...
Є численні переваги. Спец.одяг, безплатне харчування, безплатний тир (але як правило нема мішеней -- якісь проблеми з постачанням останні місяці...)
Є і небезпеки. Але якщо сидіти в норах, і виходити в броні -- то ймовірність смерті мала. Може й менша, аніж у багатоповерхівках міст, а особливо мільйонників...




Заробіток за 3міс у війську має бути ~ 44+114+114=272т₴ == майже 2прож.мін. витрат на наступні 5 років... А понад 2прож.мін. витрачає менше 1/3 українців (чит. статтю на першій сторінці теми).
Ще раз: нині майже кожен за 3міс. може заробити на 5 років життя. У майже середньому класі!


Але, разом з усім цим, у країні знову гудуть про "зубажіння"!
Як? Як їм це вдається??
Що заважає їм теж піти у військомат і записатись??
Майже кожен від 18 і до 60 має всі шанси отримати таку роботу... Навіть жінки.

Чи, можливо, насправді в Україні все як я і думав? Не було, і нема того міфічного зубожіння...

От у нас на фронті люди не всі здатні заповнити вільний час. Комусь далекозорість заважає насолоджуватись читанням книг, комусь -- ще щось. Хтось схильніший до іншого відпочинку -- гольфінг, каякіннг, парапланеризм, хайкінг чи ще щось. І люди вже й хотіли би у відпустку. Але, подейкують, що чомусь нема ким заповнити вакансії. От розказували-писали про це в іншій темі:
viewtopic.php?p=5436092#p5436092
Хоча, той відомий дядько каже неправду -- нема аж таких суворих вимог для заповнення рядових вакансій.
Сміливо йдіть у військомати по всій країні. Й кажіть їм всім, що "кожен має право на працю" -- згідно Конституції.
Або ж, нарешті, перестаньте "скіглити" про "зубажіння". Дратує. :)
Bobua
 
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