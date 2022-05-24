Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Вів 24 тра, 2022 19:04



Заробіток за 3міс у війську має бути ~ 44+114+114=272т₴ == майже 2прож.мін. витрат на наступні 5 років... А понад 2прож.мін. витрачає менше 1/3 українців (чит. статтю на першій сторінці теми).

Ще раз: нині майже кожен за 3міс. може заробити на 5 років життя. У майже середньому класі!



Якось дивує поведінка "зубажіння" в умовах активної війни.До березня 2022 мені тут часто писали, що воно є, велике, страшне, всюди, шожробить...Я шукав, шукав, робив записи витрат, вів багаторічну статистику -- але так його і не знайшов.Потім прийшла велика війна...З військомату самі зателефонували; зайшов; вистояв кількагодину чергу, і майже зразу раптом надали високооплачувану працю (десь так 44т₴ в тилу, і 114т₴ на фронті). Причому -- давали всім. Навіть не дуже то й здоровим людям. Навіть скромним-скромним... І майже ніякого вам там "ейджизму". От, хіба що, старше 60 не беруть, здається. Хоча це свинство, я вважаю, в умовах, що пенс.вік підняли до 65.Але все одно -- зовсім не те, що у мирний час -- коли купа "відповідальних" осіб, від відділу кадрів і до всяких керівників, спочатку простирадло вимог висувають, а потім мало чи не зуби перераховують. І носом крутять. Ще й за якусь смішну зарплату всеє теє... Бе.Робота у війську проста. Принаймні, коли вже все "увійде в колію".Спочатку важко буває (спати в автобусах, їздити в камазах, стояти в чергах...), але на фронті вже легше (нору викопати; і лиш на кілька годин за добу треба вийти й пильно роздивлятись чи не лізе десь якась зараза, ззовні схожа на людей...; решту часу -- спіть, їжте, читайте...) Третину тижня -- ще й завезуть у недалекий тил. Вода, світло, інет...Є численні переваги. Спец.одяг, безплатне харчування, безплатний тир (але як правило нема мішеней -- якісь проблеми з постачанням останні місяці...)Є і небезпеки. Але якщо сидіти в норах, і виходити в броні -- то ймовірність смерті мала. Може й менша, аніж у багатоповерхівках міст, а особливо мільйонників...Але, разом з усім цим, у країні знову гудуть про "зубажіння"!Як? Як їм це вдається??Що заважає їм теж піти у військомат і записатись??Майже кожен від 18 і до 60 має всі шанси отримати таку роботу... Навіть жінки.Чи, можливо, насправді в Україні все як я і думав? Не було, і нема того міфічного зубожіння...От у нас на фронті люди не всі здатні заповнити вільний час. Комусь далекозорість заважає насолоджуватись читанням книг, комусь -- ще щось. Хтось схильніший до іншого відпочинку -- гольфінг, каякіннг, парапланеризм, хайкінг чи ще щось. І люди вже й хотіли би у відпустку. Але, подейкують, що чомусь нема ким заповнити вакансії. От розказували-писали про це в іншій темі:Хоча, той відомий дядько каже неправду -- нема аж таких суворих вимог для заповнення рядових вакансій.Сміливо йдіть у військомати по всій країні. Й кажіть їм всім, що "кожен має право на працю" -- згідно Конституції.Або ж, нарешті, перестаньте "скіглити" про "зубажіння". Дратує.