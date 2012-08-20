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Посоветуйте страховую
компанию, пожалуйста!

Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:15

Не доверяйте свое имущество в СК "Альфа-Гарант"! Получили негативный опыт со СК «Альфа-Гарант». Не рекомендую Вам, Вашим родным и близким страховать свое имущество в этой страховой компании. Страховая преднамеренно занижает размер страхового возмещения. После ДТП фактическая стоимость ремонта авто, подтвержденная актом выполненных работ официальной СТО, составила 90400 грн. Страховая возместила всего 26 645 грн. В апреле 2017 г. подали на СК «Альфа-Гарант» иск в суд с требованием выплатить полную стоимость ремонта авто. Представители страховой ни разу не явились в суд, тем самым затягивая судебный процесс. Судья вынес заочное решение, удовлетворив исковые требования в полном объеме и обязав СК «Альфа-Гарант» выплатить полную стоимость ремонта авто. СК «Альфа-Гарант» подала заявление о пересмотре заочного решения суда. С 31.07.2018 г. до настоящего времени дело в суде не назначено к рассмотрению. По вине СК «Альфа-Гарант» получение суммы страхового возмещения затягивается на неопределенный срок.
marinagressor
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 10:40

Re: Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Есть ли на сегодня в Украине официальные данные, какие страховые платят клиентам, а какие умышленно задерживают выплаты?
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helenkiev22
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 18:47

АСКА рулит, цены ниже, чем у других, можно оформить электронный полис: https://ukr.insure
alxins1
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:30

Дам совет из личного многолетнего опыта: AXA платит быстро. КАСКО, ОСАГО
новичок
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:36

osgo
Аахахах, а что это за прикол?
Milkazz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:11

Шановні користувачі форуму!

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З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:03

marinagressor
Конечно, страховая выплатит меньше. Как страховаться, так выбрали условия (и стоимость)"поэкономнее", а как выплачивать, так и то, что попало в ДТП и то что к этому ДТП отношения не имеет. Да еще и СТО в счет вставило кое-чего лишнего.
А вообще, в таких случаях (несогласие с суммой) действительно стоит обращаться в суд. Только не надо врать, что СК затягивает рассмотрение дела: СК на суды влияния не имеет, но и платить по тем делам, которые рассматривались без ее представителей (технология как сделать так, что бы ответчик не попал в суд, давно известна) тоже не должна. Что суд и подтвердил направив дело на пересмотр.
observer25_08_1972
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:58

страхование

0049mm Если здоровье и жизнь, то метлайф.
autoteacher33
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:23

Re: Посоветуйте страховую компанию, пожалуйста!

Порадьте страхову компанію для подорожей за кордон.
Хочу купити страховку на рік, але не знаю в якої компанії.
kozarirynochka
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