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PayPal сделал комиссию в пять
долларов за акцию! Грабеж!!!!!

PayPal сделал комиссию в пять долларов за акцию! Грабеж!!!!!
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2015 20:33

PayPal сделал комиссию в пять долларов за акцию! Грабеж!!!!!

PayPal показал истинное лицо, кинув своих инвесторов.
Хочу предупредить всех трейдеров, о случившейся со мной истории, чтобы сделали определенные выводы о дальнейшей работе с этой компанией!!
Я торговал акциями компании Пейпал, которые недавно сообщили о проведении IPO и отделении от компании eBay. С 16 на 17 сентября, компания PayPal сделала комиссию 5% за акцию. Это связано с тем, что с завтрашнего дня повышается процентная ставка, в результате чего доллар начнет ослабевать и чтобы не лопнуть как мыльный пузырь, компания PayPal сделала этот подлый ход, чем фактически кинула всех своих инвесторов. Это просто развод своих же инвесторов! 5% за акцию, а все было так многообещающе. Теперь с этой компанией всё понятно, это просто очередной «пузырь», который разводит инвесторов на деньги.
maybe777
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:36

Re: PayPal сделал комиссию в пять долларов за акцию! Грабеж!

Очередной умалишенный.

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max_makarenko
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:17

Re: PayPal сделал комиссию в пять долларов за акцию! Грабеж!

Да условия конечно у Пайпала сейчас не очень, сильно большие комиссии стали делать
fefelova
 
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