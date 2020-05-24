Спорт, жевательная резинка и дудлы: 5 научных теорий о том, как заставить свой мозг работать
Что предпринять, если все известные методы уже использованы, а собраться с мыслями и сконцентрироваться на работе так и не получается? Пожалуй, этот вопрос волнует не только нас, но и многих ученых. Мы собрали несколько интересных исследований с весьма неожиданными выводами.
1. Занятия спортом
Несколько разнообразных исследований показали, что физические упражнения влияют на нашу память. Например, ученые Дублинского университета провели эксперимент, попросив группу студентов пройти тест на запоминание. Студентам показывали фото с именами незнакомцев. После паузы им нужно было назвать имена людей на фотографиях.
Затем студентов разделили на две группы – часть из них 30 минут интенсивно занималась на велотренажере, другая часть – спокойно сидела. После этого тест повторили. Студенты, которые все это время занимались, – значительно улучшили свои показатели, а результаты тех, кто отдыхал, – остались на том же уровне. Биохимические тесты крови показали, что у студентов, которые занимались на велосипеде, был гораздо более высокий уровень белка, известного как нейротрофический фактор мозга, или BDNF: он, как считают ученые, и оказал позитивное влияние на память.
Ученые из бразильского Университета Санта Каторина также установили, что у стареющих крыс возрастает уровень этого белка и улучшаются результаты тестов, если давать им возможность бегать по несколько минут в день на протяжении 5 недель.
2. Жевательная резинка
Ученые из Кардиффского университета в своем исследовании, опубликованом в журнале British Journal of Psychology, показали, что жевание жевательной резинки позволяет дольше оставаться сконцентрированным.
В рамках эксперимента ученные разделили участников на две группы и в свободном порядке на протяжении 30 минут читали цифры от 1 до 9. Специалисты фиксировали, как быстро и точно участники могли определить последовательность «нечетное-четное-нечетное», например 7-2-1. В результате те участники, которым дали жевать резинку, показали лучшие результаты и способность концентрироваться.
3. Дудлы
Мини-рисуночки или каракули на полях, оказывается, также могут быть полезны для концентрации. Исследование специалиста Плимонтского Университета Джекки Андраде, опубликованное в журнале Applied Cognitive Psychology, показало, что люди, которые рисуют дудлы в момент, когда нужно концентрироваться и слушать, запоминают больше информации.
Психолог разделила участников эксперимента на две группы. Обе группы слушали длинную монотонную запись на автоответчике. Перед началом эксперимента одну из груп попросили рисовать на полях любые картинки или каракули, в то время как другая просто слушала. В итоге, люди, которые рисовали, смогли пересказать на 29% больше услышанной информации.
По мнению ученой, такой эффект связан с тем, что во время нудных встреч или лекций наши мысли могут уноситься далеко, и мы почти полностью отвлекаемся от происходящего, при этом мини-рисуночки – процесс, который не дает полностью отвлечься от происходящего и уйти в свои мечты.
4. Короткий сон
Исследования Гарвардской школы медицины показали, что короткий 45-минутный сон может значительно улучшить результаты тестов, связанных с запоминанием. Более того, исследователи из Дюссельдорфского университета считают, что даже 6 минут сна может быть достаточно, чтобы значительно улучшить работу мозга и память. Хотя некоторые ученые оспаривают прямой эффект такого короткого сна и утверждают, что после этого человек просто будет чувствовать себя свежее и бодрее (что само по себе уже неплохо).
5. Музыка Моцарта (но не Бетховена)
В 90-е годы ученые провели ряд экспериментов, установив, что прослушивание классических произведений Моцарта способствует активности мозга и памяти. Это явление получило название «эффект Моцарта».
Недавно ученые из Римского университета Ла Сапиенца решили установить, имеет ли вся классическая музыка одинаковый эффект на мозг человека. Во время исследования специалисты включали участникам эксперимента Сонату ре-мажор для двух фортепиано к. 448 Моцарта и «К Элизе» Бетховена, а затем фиксировали активность мозга в контексте памяти, когнитивного восприятия и интеллекта.
Ученым удалось зафиксировать, что такая активность увеличивалась после прослушивания музыки Моцарта, но оставалась на том же уровне после композиций Бетховена. Одно из объяснений, которое могут предложить ученые, – стройная гармоничность композиций Моцарта и повторяемость музыкальных линий. В результате слушатель не слышит неожиданых элементов, которые отвлекали бы его, и настраивается на «рациональное» прослушивание.
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