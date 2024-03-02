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Але перед тим як розганятись і очікувати на якусь законну страховку треба спочатку відкрити рахунок, на справжні документи, справжню адресу. Зараз наскільки я чув не відкривають рахунок лише по паспорту, треба іноземний ІПН, іноземну адресу яку ви зможете підтвердити що ви дійсно там живете (квитанція комуналки, договір).
Але можете спробувати. Мій рахунок відкритий минулого року на укр паспорт і на словатську адресу не забанили, але я там і не тримаю нічого, використав виключно як транзитний рахунок щоб завести з укр валютної картки і переказати далі самому собі. Жодних р2р на чужі рахунки не робив.