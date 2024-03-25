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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 14:10

Tico https://www.revolut.com/how-we-keep-your-money-safe/

Your money is held in a safeguarded account with a regulated bank or in high quality liquid assets. Your savings are deposited with partner banks. Eligible deposits are protected up to £85k per bank.


Але перед тим як розганятись і очікувати на якусь законну страховку треба спочатку відкрити рахунок, на справжні документи, справжню адресу. Зараз наскільки я чув не відкривають рахунок лише по паспорту, треба іноземний ІПН, іноземну адресу яку ви зможете підтвердити що ви дійсно там живете (квитанція комуналки, договір).

Але можете спробувати. Мій рахунок відкритий минулого року на укр паспорт і на словатську адресу не забанили, але я там і не тримаю нічого, використав виключно як транзитний рахунок щоб завести з укр валютної картки і переказати далі самому собі. Жодних р2р на чужі рахунки не робив.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 15:19

adj Мне тоже для сугубо личных средств. Удивлен что мало информации, вроде много народу пользуется. Благодарю
Tico
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 19:07

  Tico написав:adj Мне тоже для сугубо личных средств. Удивлен что мало информации, вроде много народу пользуется. Благодарю

По wise було багато новин, потім дуже швидко закрили картки Українцям, залишились лише у тих хто встиг, але перевипустити вже не дають. Як буде у революта не ясно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 00:48

Re: Revolut

Прийшов в додаток пуш додати ІПН України і країни (ЄС) яка була вказана для реєстрації. Дедлайн 23 травня 2024.

Дані для CRS.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:44

якщо не додати запишуть в світові терористи?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:47

  greenozon написав:якщо не додати запишуть в світові терористи?

Хз, думаю обмежать користування додатком. А жаль, був безкоштовний шлюз для відправки грошей в США
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:52

  adj написав:Прийшов в додаток пуш додати ІПН України і країни (ЄС) яка була вказана для реєстрації. Дедлайн 23 травня 2024.

Дані для CRS.

А если человек по религиозным отказался от кода?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:34

ВIВ відмовився від коду в ЄС? Револют не оперує в Україні
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:45

Re: Revolut

  adj написав:Револют не оперує в Україні

В смысле не работает?
Карта в Украине работает.
Резиденство Украины можно в Революте поставить.
Шо Вы хотели сказать?
ВIВ
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