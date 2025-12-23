RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 20:58

Re: Revolut

имущество людей в Украине под беспрецедентными рисками уничтожения
а они преграды ставят, и людям и их сбережениям
чтобы люди потом побирались если выживут

бойкот моносекс-банку
Це було абсолютно законно і не потребувало жодного погодження в НБУ чи інших українських регуляторів так як сам рахунок відкривався в ЄС, а не в Україні і користувач міг його поповнити виключно в межах лімітів НБУ з валтної картки.

Але через буквально кілька тижнів поновноцінної роботи НБУ вийшов із публічною заявою про те, що Revolut не має права відкривати українцям рахунки в ЄС.

Звернення до НБУ з цього питання ініціював Monobank і після рішення НБУ публічно підтримав заборону Revolut в Україні.

Після закриття можливості вікдривати нові рахунки Revolut повідомив, що всі відкриті рахунки до цього моменту продовжить обслуговувати і буде працювати щоб таки переконати НБУ у законності своєї діяльності в Україні.

Але, імовірно, аргументи Revolut були не достатньо переконливі.»
із пояснення Тараса Гука.

Гороховський свого добився.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 21:31

Re: Revolut

вот трехкопеечная цена трескотне об евроинтеграции из-за которой Украина в пепелищах
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 05:41

  fox767676 написав:вот трехкопеечная цена трескотне об евроинтеграции из-за которой Украина в пепелищах

тобто Україна в пепеліщах не через путіна, а через євроінтеграцію? Панятна.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 02.09.19
Подякував: 383 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 08:59

Re: Revolut

а еще в подъездах домов нассано
Примат
 
Повідомлень: 658
З нами з: 09.12.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 09:12

  Примат написав:а еще в подъездах домов нассано

та это ж Обама :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 441
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 14:56

  fox767676 написав:https://forbes.ua/news/revolut-zakrivae-rakhunki-ukraintsiv-cherez-vimogi-zakonodavstva-22122025-35051

Атракціон нечуваної щедрості схоже добігає кінця ((
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами. Протягом 60 днів користувачі зможуть вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке отримала репортерка Forbes Ukraine як українська користувачка Revolut.




Щось нічого не приходить від Революта.

Чи може то фейк?
rollo
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 15:08

Re: Revolut

  rollo написав:Щось нічого не приходить від Революта.

Чи може то фейк?


мені теж
аде в тлг було обговорення
хто сам ініціював звернення до сапорту з проханням рох'яснити - ті підтвердили, сказали не хвилюйтесь , і вам прийде, і з дати повідомлення почнеться відлік 60 днів
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 15:10

  fox767676 написав:
  rollo написав:Щось нічого не приходить від Революта.

Чи може то фейк?


мені теж
аде в тлг було обговорення
хто сам ініціював звернення до сапорту з проханням рох'яснити - ті підтвердили, сказали не хвилюйтесь , і вам прийде, і з дати повідомлення почнеться відлік 60 днів

Ви особисто звертались?
rollo
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:17

Re: Revolut

  rollo написав:Ви особисто звертались?

не сильно принципиально , уже вывел 95% на IB
найдутся и другие системы по выводу денег в свободный мир
ни копейки псам коломойского барикадирующим Украину в противоположность лживым лозунгам
они свою мерзость даже на этой странице успели продемонстрировать
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:31

Хтось знає чому такі проблеми з Рево? У нього власники з московії чи що? 🤔

Ген працює 🤗 Навіть для переказів з того демонічного моно...

Але які є запасні варіанти (де можна реєструватись нині з України)?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 24.08.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
