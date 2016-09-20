Яка мета життя людей, існування людства на планеті Земля?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Серед Вас можуть бути геологи, гірняки, шахтарі або просто люди з логічним і аналітичним мисленням. Люди знайомі з видобуванням корисних копалин. Що скажете про цей матеріал?
На этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода из перебитого водоносного слоя или сюда завернул ручей, который раньше тек по другому маршруту. Это норма дня любого карьера. Река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. Он будет дамбой на ее пути. Многие из вас, кто в возрасте, видели в детстве ручьи, которые текут из небольшой вертикальной стеночки из известняка или другой породы. Вот за 20-30-40 лет этот ручей увеличил диаметр отверстия, из которого он вытекает? То-то и но. Ну что, масштабы камнедобычи в маленьком Крыму вас впечатляют? Забегая вперед скажу, что это пока мелочи. На этой планете нет ни одного куба породы, наверное на 10 метров вглубь по всей площади, который бы не был в свое время добыт, перемолот, пережеван и выброшен. Это не планета, это гигантский карьер на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева. http://ic.pics.livejournal.com/wakeuphuman/74019716/58623/58623_800.jpg
А теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют названия по имени некоего "первооткрывателя". Неужели академики и профессора от геологии и географии не видят этого?
Сейчас вдохните глубже и смотрите широко раскрытыми глазами. Грандканьон, Аризона, Сша. Это просто гигантский карьер. Выпотрошенная территория. Миллионы туристов думают что это чуть ли не чудо света, потому что им так сказали.
В общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома - присмотритесь, задумайтесь. Скорей всего он будет рукотворный. А еще на Земле нет естественных пещер. Пересмотрел кучу роликов, все пещеры это разной степени древности горные подземные проходки, часто многоярусные. Да, многие обвалились, стали выглядеть хаотично, но от этого они не перестали быть искусственными.
Выводы этой истории можно сделать такие: 1. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на Земле потребляется хорошо если 5% от добытого. Земля похожа на чей то гигантский карьер. Человечество этот карьер просто обслуживает.
2. Люди приходят и уходят, государства появляются и разрушаются, нации формируются сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется: - Божьи жернова мелют медленно, но верно
Конечная цель, видимо такая. Но даже в этом случае, божьи жернова, скорее всего не остановятся, так так мы - люди любезно разработаем и построим самореплицирующийся роботов к тому времени. Они не будут зависить от атмосферы, а мы уйдем в историю.
Ну, пока! Ищите тех кто знает ответы на вопросы и не стесняйтесь спрашивать. Например, первый полушутливый вопрос: сколько ракет летает в год на орбиту и что они возят кроме спутников?:) Например, грамм Родия стоит $230. Грамм Осмия-187 - $200000, а грамм Калифорния-252 стоит $6500000. При стоимости вывода 1 кг на орбиту в $3000 вполне рентабельно тягать туда редкие элементы и изотопы. Грязь остается здесь, чистый продукт хозяину:)
Постепенно начали вырисовываться временные рамки ядерной войны прошлого. Самый пик пришелся на 1780-1816 годы. В 1816 году уже началась ядерная зима. Год без лета Три года в Северном полушарии даже летом был мороз. Я хочу показать в статье, что мир уже был глобален до начала этой войны на примере инженерно-архитектурной школы, которая была едина для всей планеты. В данный момент, можно абсолютно точно брать на вооружение два факта: Факт 1: До начала войны 1780-1816 года большинство городов на планете было выстроено в едином античном стиле. Я имею в виду жилую недвижимость. Здания, которые ныне относят к храмовым постройкам и постройкам неизвестного назначения, типа Пирамид Гизы, Пирамид Майя и тд отличаются. В Западной Европе, античная архитектура сохранилась лучше всего. Во всем остальном мире большая часть городов была уничтожена полностью. Некоторые пострадали частично, поэтому античные здания дожили до наших дней и преподносятся под видом "колониальной" архитектуры. Это конечно, ерунда. Тем, кто переформатировал мир, было не до постройки зданий по красивым проектам во время регулярных восстаний и боевых действий. Факт 2: Все античные города на планете были окружены гигантскими, циклопическими сооружениями в виде звезд, которые ныне называют - бастионные фортификационные сооружения. Строительный объем одной такой звезды вокруг крупного города часто равен строительному объему самого города. Миллионы кубометров земляных работ и милионы кубометров строительного камня. Причем камня, филигранно обработанного машинным промышленным способом. Фортификационные функции звезд можно ставить под сомнение, потому что есть много маркеров, которые обесмысливают эти функции. Но об этом позже. Используя google maps и google картинки, можно убедиться в истинности двух вышепреведенных фактов, а также узнать, что реализуя принцип - "Разделяй и властвуй" нынешние рулевые, выигравшие эту войну, вот уже на протяжении двухсот лет усердно стирают с лица земли города в античном стиле, а особенно звезды. Делается это для того, чтобы разорвать единое архитектурное поле планеты, дабы современное население не догадались, что мир раньше уже был глобален.
К зрелому возрасту у каждого человека, живущего на этом замечательном голубом шарике, накапливается багаж не отвеченных вопросов об окружающем мире, явлениях, событиях, исторических памятниках. В силу того, что времени на нахождение правильных ответов у большинства людей просто нет из-за плотного рабочего графика, семьи и тому подобного, то шансов самостоятельно найти ответ на интересующий вопрос почти невозможно. И человек удовлетворяется, пусть грубой и противоречивой, но зато официальной трактовкой. Вот и я долгое время просто накапливал багаж разных интересных фактов, попадающих в фокус нашего зрения ежедневно, таких например, как Александрийский столп, Баболовская ванна и Исаакиевский собор в Петербурге, Пирамиды в Египте, Помпеева колона в Александрии, мегалиты Перу, Баальбека и т.д., нет им числа. Все эти объекты прошлого объединяет один примечательный факт - их невозможно создать в наше современное время. Время нефтегаза и атомной энергии. Ни за какие деньги невозможно из-за отсутствия необходимых технологий и оборудования.
Баболовская ванна и Исаакиевский собор в Петербурге, Пирамиды в Египте, Помпеева колона в Александрии, мегалиты Перу, Баальбека и т.д., нет им числа. Все эти объекты прошлого объединяет один примечательный факт - их невозможно создать в наше современное время. Время нефтегаза и атомной энергии. Ни за какие деньги невозможно из-за отсутствия необходимых технологий и оборудования.
Баболовскую ванну, Исаакиевский собор, пирамиды и Помпееву колонну невозможно создать в нынешнее время?