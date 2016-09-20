Яка мета життя людей, існування людства на планеті Земля?

На этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода из перебитого водоносного слоя или сюда завернул ручей, который раньше тек по другому маршруту. Это норма дня любого карьера. Река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. Он будет дамбой на ее пути. Многие из вас, кто в возрасте, видели в детстве ручьи, которые текут из небольшой вертикальной стеночки из известняка или другой породы. Вот за 20-30-40 лет этот ручей увеличил диаметр отверстия, из которого он вытекает? То-то и но.Ну что, масштабы камнедобычи в маленьком Крыму вас впечатляют? Забегая вперед скажу, что это пока мелочи. На этой планете нет ни одного куба породы, наверное на 10 метров вглубь по всей площади, который бы не был в свое время добыт, перемолот, пережеван и выброшен. Это не планета, это гигантский карьер на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева.А сейчас смотрите на фото и обращайте внимание на ярусное строение карьеров и рудников. Добыча железной руды на Лебединском месторождении открытым взрывным способом.Магнитная гора, УралЧеремшанские никелевые рудникиРоторный экскаватор. Потребляемая мощность в районе 4-5 мегаватт в час. Но по ним будет подробнее дальше. Просто запомните, как он выбирает породу. Формирует, фактически каньон с крупными ярусами.А теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют названия по имени некоего "первооткрывателя". Неужели академики и профессора от геологии и географии не видят этого?"Гора" на Кольском полуострове. Название не знаю."Горы". АнтарктидаАнтарктида. Тут даже следы от гусениц тяжелой техники сохранилисьСейчас вдохните глубже и смотрите широко раскрытыми глазами. Грандканьон, Аризона, Сша. Это просто гигантский карьер. Выпотрошенная территория. Миллионы туристов думают что это чуть ли не чудо света, потому что им так сказали.Карьер Грандканьон, Аризона, Сша.Карьер - Скалы архипелага ШпицбергенВ общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома - присмотритесь, задумайтесь. Скорей всего он будет рукотворный.А еще на Земле нет естественных пещер. Пересмотрел кучу роликов, все пещеры это разной степени древности горные подземные проходки, часто многоярусные. Да, многие обвалились, стали выглядеть хаотично, но от этого они не перестали быть искусственными.Выводы этой истории можно сделать такие:1. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на Земле потребляется хорошо если 5% от добытого. Земля похожа на чей то гигантский карьер. Человечество этот карьер просто обслуживает.2. Люди приходят и уходят, государства появляются и разрушаются, нации формируются сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется: - Божьи жернова мелют медленно, но верноКонечная цель, видимо такая. Но даже в этом случае, божьи жернова, скорее всего не остановятся, так так мы - люди любезно разработаем и построим самореплицирующийся роботов к тому времени. Они не будут зависить от атмосферы, а мы уйдем в историю.Ну, пока! Ищите тех кто знает ответы на вопросы и не стесняйтесь спрашивать.Например, первый полушутливый вопрос: сколько ракет летает в год на орбиту и что они возят кроме спутников?:) Например, грамм Родия стоит $230. Грамм Осмия-187 - $200000, а грамм Калифорния-252 стоит $6500000. При стоимости вывода 1 кг на орбиту в $3000 вполне рентабельно тягать туда редкие элементы и изотопы. Грязь остается здесь, чистый продукт хозяину:)