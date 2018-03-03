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UNIQA (Кредо-Классик)

UNIQA (Кредо-Классик)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA (Кредо-Классик) 3.2 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
30
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2016 22:26

  NoName CK написав:
  Kieva написав:с VISA совместный проект сделала
какой уровень карты и сколько ее обслуживание в год стоит?

на сайте Уники написано, что это действует с любой картой Виза любого банка.
Kieva
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2016 18:00

Re: UNIQA (Кредо-Классик)

На днях с коллегами обсуждали КАСКО и (не)выплаты страховых - про "Оранта" уже даже несмешно шутить. Про "Унику" - слышала, что Виза эта - интересная тема.
Julietta-O
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лют, 2016 22:37

В общем, меня очень заинтересовала эта акция по КАСКО с Визой. думала-думала и всё же сделала в Унику запрос на просчёт такой страховки. Жду с нетерпением)
Kieva
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2016 11:55

Re: UNIQA (Кредо-Классик)

На прошлой неделе получил выплату по ДТП 22 тыс с копейками.
Спасибо, Уника, отличная работа, так держать.
victor37ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 11:07

  victor37ua написав:На прошлой неделе получил выплату по ДТП 22 тыс с копейками.
Спасибо, Уника, отличная работа, так держать.

Через майже два з половиною роки після ДТП, ще не отримав виплату по КАСКО. Пройшов апеляційний суд. Чекаю виконавчих листів."Отличная" робота Уніки, затягнули на повну.
Не будьте Буратінами! З власного досвіду кажу, що краще тримати гроші в валюті,вони краще використаються в разі потреби.За тих три роки, заплативши по КАСКО, ОСАГО ну і за послугу "сервіс в дорозі" (який в міцубісі був на гарантії безкоштовний) десь більше 4 000$, я не зміг отримати не копійки. Тільки лист, як знущання "ми тут оцінили Ваші "рештки" і можемо викупити". Причому "рештки", це автомобіль на ходу, в якому не потекли ніякі рідини,тільки тріснутий передній бампер та подряпана права сторона.
При такому відношенні, про які акції та послуги може бути мова?!
zdrob
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2016 10:24

foks

Затянули выплату уже на 10 дней. А долор растёт.
Friend
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:19

ПрАТ "СК "УНИКА"

Хочу поділитися з форумчанами про жахливий досвід роботи з цією компанією...
До 2017 року щорічно оформлював КАСКО на свою TOYOTA в іншій компанії й було по різному, були страхові випадки, трошки затримувались з відшкодуванням до офіційної СТО але відвертих зауважень у мене до співпраці з тією компанією (АХА) не має. Все логічно й зрозуміло було. Але ця УНІКА... Так сталося, що я одружився (наперед дякую за вітання :wink: ) й до того як придбаю машину дружині вирішив вписати її (дружину) в договір КАСКО свого авто. Але моя дружина не мала досвіду керування понад 10 років, що у АХА збільшувало коефіцієнт та страховий платіж. Тоді, відкривши рейтинг страхових компаній України за виплатами, побачив УНИКУ на 2-му місці за АХА й зателефонував у найближче відділення де з'ясувалось що у Договір КАСКО в УНІЦІ поширюється на всіх хто керує на законних підставах.
Зараз за порядком про погане:
1. Робивши розрахунок у телефонній розмові менеджер навіть не спитав мене про додаткове обладнання мого авто й укладаючи договір не звернув мою увагу (думаю що навмисно)про рядки де зазначено, "додаткове обладнання" - прочерк й пункти де вказано, що страхова при страховому випадку не компенсує пошкодження додаткового обладнання! Нагадаю, що додатковим обладнанням вважається навіть бризговики. а в мене при покупці були встановлені хромовані молдінгі тощо на суму понад 1300$. Й додаткова доплата становили би для мене невеликі гроші ще й при тому що я завжди розбиваю на щокварталу сплату страхового платежу.
2. Так сталося, що напередодні новорічних свят була дощова погода та у перекритому центрі нашого мільйонника виїжджаючи зі тимчасової стоянки я повертаючи ліворуч не замітив додатково встановлену комунальниками на час свят клумбу й результат: подряпина на лівій двері та крилі. Звернувшись, як слід, з початку телефоном до гарячої лінії а наступного дня до відділення й з’ясувалось, що УНІКА має право не відшкодовувати пошкоджений бризговик лівого крила!!! Врешті, з’ясувавши вартість цієї дріб’язкової деталі - аварійний комісар погодився на сплату вартості бризговика.
3. Далі краще - аварійний комісар зразу звернув мою увагу на те, що відповідно до підписаного мною Договору страхувальник (тобто УНІКА) при розбивки платежів на частини має право не відшкодовувати вартість ремонту а "утримати" виплату в рахунок страхового платежу! Цікавість цього полягає ще в тому, що при поділенні на частини страхового платежу збільшується коефіцієнт та відповідно загальна сума страхового платежу! За моїм Договором це плюс 10,5%! На час страхового випадку я сплатив тільки першу частину, тобто 25%, за час розгляду справи ще 25%. Й пошкодження моє таке не значне, сума виставленого (а це офіційна СТО TOYOTA) рахунку була навіть менше за решту від страхового платежу. тобто залишку 50%!!!
В пункті Договору зазначено: Страхувальник МАЄ ПРАВО УТРИМАТИ .... тобто не обов’язково може це зробити! Але комісар сказав, що це ЯК ПРАВИЛО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ!!!
Я тут же написав заяву. у якій просив не застосовувати це право й зі свого боку гарантував своєчасну сплати решти страхового платежу відповідно до графіку договору.
Але за кілька днів мені все одно прийшло повідомлення, що страхова компанію "здійснила виплату шляхом утримання коштів в рахунок страхового платежу"!!!
Таким чином, уклавши Договір КАСКО з поділеним на чотири частини страховим платежем, при виникненні страхового випадку я вимушений або достроково (раніше термінів за Договором) сплатити на користь страхової компанії увесь розмір страхового платежу або за власний кошт відшкодувати СТО вартість ремонту!!! Й на питання часткового повернення мені збільшеної вартості страхового платежу за умови дострокової сплати страхового платежу аварійний комісар мені відповів дослівно: "на скільки мені це відомо - Договором це не передбачено"!
Висновок: дуже жалкую, що зв’язався з цією компанією й присягаюсь ніколи не співпрацювали з ними особисто й буду всіляко сприяти негативному іміджу цієї організації. Головне тому, що навіть якщо клієнт десь неуважно прочитав договір (якій й так змінювати ніхто не буде) й все з’ясувавши письмово звертається до компанії - компанія ПОВИННА БУЛА піти на зустріч свідомому клієнту за ради свого іміджу. Тому, що клієнт вже знаходиться у сумному стані з причини виниклої (навіть за власної вини) події й сподівається на розуміння свого страхового агенту. Й страховий агент повинен робити комфортними відносини для клієнта, а не діяти тільки у власних інтересах!
На відгуках таких клієнтів як я, який за власним бажанням на 9-му році життя свого автомобіля добровільно укладає не дешевий Договір КАСКО!
sion_gannich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:54

Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" (Аваль+Уника) для сотрудников.

Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.

Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.

Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.

Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.

Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353

Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.

Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.

Сегодня приходит ответ на почту

консультація співробітника відділення відносно продукту «Впевненість 24/7» була повною та якісною, а також працівником було додатково надано Вам Договір та правила страхування для ознайомлення.


Предложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.

Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.

Будьте внимательны.

Кросспост отсюда viewtopic.php?p=4270419#p4270419
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:51

Re: UNIQA (Кредо-Классик)

Между ДТП и выплатой 11400 грн по нему в апреле прошло менее полутора недель. Честно говоря, не ожидал такой скорости. УНИКА, спасибо Вам.
S2018
 
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