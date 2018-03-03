на сайте Уники написано, что это действует с любой картой Виза любого банка.
|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 25 лют, 2016 22:26
Додано: Нед 28 лют, 2016 18:00
Re: UNIQA (Кредо-Классик)
На днях с коллегами обсуждали КАСКО и (не)выплаты страховых - про "Оранта" уже даже несмешно шутить. Про "Унику" - слышала, что Виза эта - интересная тема.
Додано: Пон 29 лют, 2016 22:37
В общем, меня очень заинтересовала эта акция по КАСКО с Визой. думала-думала и всё же сделала в Унику запрос на просчёт такой страховки. Жду с нетерпением)
Додано: Пон 07 лис, 2016 11:55
Re: UNIQA (Кредо-Классик)
На прошлой неделе получил выплату по ДТП 22 тыс с копейками.
Спасибо, Уника, отличная работа, так держать.
Додано: Чет 10 лис, 2016 11:07
Через майже два з половиною роки після ДТП, ще не отримав виплату по КАСКО. Пройшов апеляційний суд. Чекаю виконавчих листів."Отличная" робота Уніки, затягнули на повну.
Не будьте Буратінами! З власного досвіду кажу, що краще тримати гроші в валюті,вони краще використаються в разі потреби.За тих три роки, заплативши по КАСКО, ОСАГО ну і за послугу "сервіс в дорозі" (який в міцубісі був на гарантії безкоштовний) десь більше 4 000$, я не зміг отримати не копійки. Тільки лист, як знущання "ми тут оцінили Ваші "рештки" і можемо викупити". Причому "рештки", це автомобіль на ходу, в якому не потекли ніякі рідини,тільки тріснутий передній бампер та подряпана права сторона.
При такому відношенні, про які акції та послуги може бути мова?!
Додано: Чет 18 січ, 2018 20:19
ПрАТ "СК "УНИКА"
Хочу поділитися з форумчанами про жахливий досвід роботи з цією компанією...
До 2017 року щорічно оформлював КАСКО на свою TOYOTA в іншій компанії й було по різному, були страхові випадки, трошки затримувались з відшкодуванням до офіційної СТО але відвертих зауважень у мене до співпраці з тією компанією (АХА) не має. Все логічно й зрозуміло було. Але ця УНІКА... Так сталося, що я одружився (наперед дякую за вітання ) й до того як придбаю машину дружині вирішив вписати її (дружину) в договір КАСКО свого авто. Але моя дружина не мала досвіду керування понад 10 років, що у АХА збільшувало коефіцієнт та страховий платіж. Тоді, відкривши рейтинг страхових компаній України за виплатами, побачив УНИКУ на 2-му місці за АХА й зателефонував у найближче відділення де з'ясувалось що у Договір КАСКО в УНІЦІ поширюється на всіх хто керує на законних підставах.
Зараз за порядком про погане:
1. Робивши розрахунок у телефонній розмові менеджер навіть не спитав мене про додаткове обладнання мого авто й укладаючи договір не звернув мою увагу (думаю що навмисно)про рядки де зазначено, "додаткове обладнання" - прочерк й пункти де вказано, що страхова при страховому випадку не компенсує пошкодження додаткового обладнання! Нагадаю, що додатковим обладнанням вважається навіть бризговики. а в мене при покупці були встановлені хромовані молдінгі тощо на суму понад 1300$. Й додаткова доплата становили би для мене невеликі гроші ще й при тому що я завжди розбиваю на щокварталу сплату страхового платежу.
2. Так сталося, що напередодні новорічних свят була дощова погода та у перекритому центрі нашого мільйонника виїжджаючи зі тимчасової стоянки я повертаючи ліворуч не замітив додатково встановлену комунальниками на час свят клумбу й результат: подряпина на лівій двері та крилі. Звернувшись, як слід, з початку телефоном до гарячої лінії а наступного дня до відділення й з’ясувалось, що УНІКА має право не відшкодовувати пошкоджений бризговик лівого крила!!! Врешті, з’ясувавши вартість цієї дріб’язкової деталі - аварійний комісар погодився на сплату вартості бризговика.
3. Далі краще - аварійний комісар зразу звернув мою увагу на те, що відповідно до підписаного мною Договору страхувальник (тобто УНІКА) при розбивки платежів на частини має право не відшкодовувати вартість ремонту а "утримати" виплату в рахунок страхового платежу! Цікавість цього полягає ще в тому, що при поділенні на частини страхового платежу збільшується коефіцієнт та відповідно загальна сума страхового платежу! За моїм Договором це плюс 10,5%! На час страхового випадку я сплатив тільки першу частину, тобто 25%, за час розгляду справи ще 25%. Й пошкодження моє таке не значне, сума виставленого (а це офіційна СТО TOYOTA) рахунку була навіть менше за решту від страхового платежу. тобто залишку 50%!!!
В пункті Договору зазначено: Страхувальник МАЄ ПРАВО УТРИМАТИ .... тобто не обов’язково може це зробити! Але комісар сказав, що це ЯК ПРАВИЛО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ!!!
Я тут же написав заяву. у якій просив не застосовувати це право й зі свого боку гарантував своєчасну сплати решти страхового платежу відповідно до графіку договору.
Але за кілька днів мені все одно прийшло повідомлення, що страхова компанію "здійснила виплату шляхом утримання коштів в рахунок страхового платежу"!!!
Таким чином, уклавши Договір КАСКО з поділеним на чотири частини страховим платежем, при виникненні страхового випадку я вимушений або достроково (раніше термінів за Договором) сплатити на користь страхової компанії увесь розмір страхового платежу або за власний кошт відшкодувати СТО вартість ремонту!!! Й на питання часткового повернення мені збільшеної вартості страхового платежу за умови дострокової сплати страхового платежу аварійний комісар мені відповів дослівно: "на скільки мені це відомо - Договором це не передбачено"!
Висновок: дуже жалкую, що зв’язався з цією компанією й присягаюсь ніколи не співпрацювали з ними особисто й буду всіляко сприяти негативному іміджу цієї організації. Головне тому, що навіть якщо клієнт десь неуважно прочитав договір (якій й так змінювати ніхто не буде) й все з’ясувавши письмово звертається до компанії - компанія ПОВИННА БУЛА піти на зустріч свідомому клієнту за ради свого іміджу. Тому, що клієнт вже знаходиться у сумному стані з причини виниклої (навіть за власної вини) події й сподівається на розуміння свого страхового агенту. Й страховий агент повинен робити комфортними відносини для клієнта, а не діяти тільки у власних інтересах!
На відгуках таких клієнтів як я, який за власним бажанням на 9-му році життя свого автомобіля добровільно укладає не дешевий Договір КАСКО!
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:54
Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" (Аваль+Уника) для сотрудников.
Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.
Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.
Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.
Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.
Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353
Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.
Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.
Сегодня приходит ответ на почту
Предложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.
Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.
Будьте внимательны.
Кросспост отсюда viewtopic.php?p=4270419#p4270419
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:51
Re: UNIQA (Кредо-Классик)
Между ДТП и выплатой 11400 грн по нему в апреле прошло менее полутора недель. Честно говоря, не ожидал такой скорости. УНИКА, спасибо Вам.
|