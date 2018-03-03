UNIQA (Кредо-Классик)

Додано: Чет 18 січ, 2018 20:19

Хочу поділитися з форумчанами про жахливий досвід роботи з цією компанією...До 2017 року щорічно оформлював КАСКО на свою TOYOTA в іншій компанії й було по різному, були страхові випадки, трошки затримувались з відшкодуванням до офіційної СТО але відвертих зауважень у мене до співпраці з тією компанією (АХА) не має. Все логічно й зрозуміло було. Але ця УНІКА... Так сталося, що я одружився (наперед дякую за вітання) й до того як придбаю машину дружині вирішив вписати її (дружину) в договір КАСКО свого авто. Але моя дружина не мала досвіду керування понад 10 років, що у АХА збільшувало коефіцієнт та страховий платіж. Тоді, відкривши рейтинг страхових компаній України за виплатами, побачив УНИКУ на 2-му місці за АХА й зателефонував у найближче відділення де з'ясувалось що у Договір КАСКО в УНІЦІ поширюється на всіх хто керує на законних підставах.Зараз за порядком про погане:1. Робивши розрахунок у телефонній розмові менеджер навіть не спитав мене про додаткове обладнання мого авто й укладаючи договір не звернув мою увагу (думаю що навмисно)про рядки де зазначено, "додаткове обладнання" - прочерк й пункти де вказано, що страхова при страховому випадку не компенсує пошкодження додаткового обладнання! Нагадаю, що додатковим обладнанням вважається навіть бризговики. а в мене при покупці були встановлені хромовані молдінгі тощо на суму понад 1300$. Й додаткова доплата становили би для мене невеликі гроші ще й при тому що я завжди розбиваю на щокварталу сплату страхового платежу.2. Так сталося, що напередодні новорічних свят була дощова погода та у перекритому центрі нашого мільйонника виїжджаючи зі тимчасової стоянки я повертаючи ліворуч не замітив додатково встановлену комунальниками на час свят клумбу й результат: подряпина на лівій двері та крилі. Звернувшись, як слід, з початку телефоном до гарячої лінії а наступного дня до відділення й з’ясувалось, що УНІКА має право не відшкодовувати пошкоджений бризговик лівого крила!!! Врешті, з’ясувавши вартість цієї дріб’язкової деталі - аварійний комісар погодився на сплату вартості бризговика.3. Далі краще - аварійний комісар зразу звернув мою увагу на те, що відповідно до підписаного мною Договору страхувальник (тобто УНІКА) при розбивки платежів на частини має право не відшкодовувати вартість ремонту а "утримати" виплату в рахунок страхового платежу! Цікавість цього полягає ще в тому, що при поділенні на частини страхового платежу збільшується коефіцієнт та відповідно загальна сума страхового платежу! За моїм Договором це плюс 10,5%! На час страхового випадку я сплатив тільки першу частину, тобто 25%, за час розгляду справи ще 25%. Й пошкодження моє таке не значне, сума виставленого (а це офіційна СТО TOYOTA) рахунку була навіть менше за решту від страхового платежу. тобто залишку 50%!!!В пункті Договору зазначено: Страхувальник.... тобто не обов’язково може це зробити! Але комісар сказав, що це ЯК ПРАВИЛО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ!!!Я тут же написав заяву. у якій просив не застосовувати це право й зі свого боку гарантував своєчасну сплати решти страхового платежу відповідно до графіку договору.Але за кілька днів мені все одно прийшло повідомлення, що страхова компанію "здійснила виплату шляхом утримання коштів в рахунок страхового платежу"!!!Таким чином, уклавши Договір КАСКО з поділеним на чотири частини страховим платежем, при виникненні страхового випадку я вимушений або достроково (раніше термінів за Договором) сплатити на користь страхової компанії увесь розмір страхового платежу або за власний кошт відшкодувати СТО вартість ремонту!!! Й на питання часткового повернення мені збільшеної вартості страхового платежу за умови дострокової сплати страхового платежу аварійний комісар мені відповів дослівно: "на скільки мені це відомо - Договором це не передбачено"!Висновок: дуже жалкую, що зв’язався з цією компанією й присягаюсь ніколи не співпрацювали з ними особисто й буду всіляко сприяти негативному іміджу цієї організації. Головне тому, що навіть якщо клієнт десь неуважно прочитав договір (якій й так змінювати ніхто не буде) й все з’ясувавши письмово звертається до компанії - компанія ПОВИННА БУЛА піти на зустріч свідомому клієнту за ради свого іміджу. Тому, що клієнт вже знаходиться у сумному стані з причини виниклої (навіть за власної вини) події й сподівається на розуміння свого страхового агенту. Й страховий агент повинен робити комфортними відносини для клієнта, а не діяти тільки у власних інтересах!На відгуках таких клієнтів як я, який за власним бажанням на 9-му році життя свого автомобіля добровільно укладає не дешевий Договір КАСКО!