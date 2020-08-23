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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 22 чер, 2020 20:12
Уніка
Хочу всіх застерегти від взаємодії з цією компанією(шарашкіною конторою) Після ДТП сказали під’їхати підписати акт узгодження на відшкодування страхової виплати та акт зобов’язання на продаж рештків авто через аукціон. Сказали виплата буде на протязі тижня.!!! Авто приїхали та забрали з якоїсь компанії(приватний підприємець) Довірився((( сказали що компанія UNIQA має добру репутацію. Тепер звонять зі страхової виплачувати не хочуть. Хотя Акт погодження на руках!!!, акт зобов’язання!!! теж. Одні емоції. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Консультуйтеся з адвокатом!!! Будемо судитися(((
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:07
alexandryk
чим завершилась ваша "уніка"-льна історія?
+50грн !
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