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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:50
Re: UNIQA
Кто-то уже заказывал страховку дома в Унике? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17
Re: UNIQA
Уника сотрудничает с лучшими врачами. Ассистанс нашел мне замечательного гастроэнтеролога, готовы были ему даже из своего кармана доплатить, на ноги поставил. Но страховая все покрыла. Было очень приятно иметь дело с такой компанией.
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:58
Re: UNIQA
Оформляла страховку в Европу через сайт, оплачивала тоже дистанционно. Договор пришел на почту очень быстро, а менеджеры помогли разобраться с нюансами по телефону. Пока что довольна работой уники.
Додано: Вів 19 жов, 2021 10:44
Re: UNIQA
Вы оформляете тур.страховку в Израиль?
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