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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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UNIQA

UNIQA
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

UNIQA 3.8 5 186
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
20
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
46
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
82
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:25

Я могу оформить автогражданку в Кривом Рогу дистанционно?
ZeFir
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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